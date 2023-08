Extraordinaire ciel rose en Bretagne

Rose, rose, le ciel de Bretagne ! C'est la surprise qu'ont eu les plus lève-tôt ce vendredi matin. La photo prise à Quimper, zone de Creac'h gwenn, devant les locaux de France Bleu Breizh Izel n'est pas retouchée.

La teinte d'un rose franc n'a duré que quelques minutes mais a intrigué les auditeurs de France Bleu, essentiellement dans le sud Finistère et dans le Morbihan, comme Evelyne à Mousterlin en Fouesnant. Les Bretons les plus septentrionaux n'ont eu le droit... qu'à un ciel gris et mouillé.

A Tréogat, Marcelle a vu la couleur, il a fallu faire vite pour immortaliser l'instant : "Le temps de prendre la photo, il est passé au gris!"

D'où vient ce rose étrange dans les cieux occidentaux ? Selon Météo Bretagne et Sébastien Decaux, l'un de ses prévisionnistes à qui nous avons posé la question, l'explication est simple : cela serait simplement dû à la brume qui masque le lever du soleil et en disperse la lumière.