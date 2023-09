Fabrice Éboué pose ses valises à Caen pour le tournage de son nouveau film

Tous les chemins mènent à la Normandie pour Fabrice Éboué. L’humoriste, metteur en scène, acteur ou encore réalisateur de 46 ans, entretient un lien particulier avec la région d’après son directeur de la production chez Cinéfrance Studios, Maxime Mund : « Il est très attaché à la Normandie, sa mère est normande et il a grandi vers Beaumont-en-Auge en y passant toutes ses vacances. Donc il avait très envie de faire un film qui parle de la Normandie et de toutes ses richesses. » Ils en sont à leur troisième jour de tournage et sont déjà passés à Avranches et Bayeux, prochaines destinations : Falaise, Douville-en-Auge ou encore Omaha Beach.

Trois arrêts à Caen

Pour leur escale à Caen, ils étaient mardi à l’Abbaye aux hommes, mercredi matin à la maison d’arrêt et l’après-midi aux portes de France Bleu Normandie à l’hémicycle de Caen la mer. Et lorsque l’on demande à Maxime Mund si les scènes tournées à Caen seront mythiques pour le film, voici ce qu’il répond : « Je ne vais pas tout dévoiler, mais devant la maison d’arrêt, ce sont des scènes importantes. » Le film racontera l’histoire d’un fan de la Normandie souhaitant créer un parc historique à la gloire de Guillaume le Conquérant aidé par un réalisateur de documentaire arriviste. Pour ce film, Fabrice Éboué porte deux casquettes, celle du premier rôle et celle de réalisateur.

« Le tournage se passe très bien, je suis en kif »

Un road trip professionnel en Normandie qui profite aussi au jeune Logan Lefebvre, 16 ans. Dans Gérald le Conquérant il incarne le rôle du gendre de Fabrice Éboué, nommé Albéric. Il entame le troisième film de sa carrière après Les Pires, film de Lisa Akoka et Romane Guéret sorti en 2022 et L’Amour ouf, de Gilles Lellouche à paraître. Ce qui lui plaît et lui donne envie de continuer, s’est d’être devant les caméras. Des étoiles plein les yeux, le jeune homme raconte ces premiers jours : « Le tournage se passe très bien, je suis en kif ! » Originaire de Dunkerque, le jeune homme découvre aussi la région : « Franchement je ne savais même pas que la Normandie était en France » dit-il en rigolant.

Jeanne Stemart