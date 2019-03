Fabriquez votre propre bière à bord d'une micro-brasserie ambulante !

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord

On connait les micro-brasseries, les beer-trucks... Mais une micro-brasserie ambulante, on n'avait encore jamais vu sur France Bleu Nord ! Alors on a testé le concept : "Bière qui roule" est né à Marcq-en Barœul. Nicolas Lalau vous propose de brasser à bord de sa roulotte.