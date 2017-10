Face à la pénurie, des Bretons facétieux vendent leur beurre en ligne

Depuis plusieurs jours, la France fait face à une pénurie de beurre. Certains Bretons ont donc réagi en mettant en ligne des petites annonces pour vendre leurs tartines ou leurs plaquettes.

“Vends du beurre Paysan Breton demi-sel ou doux au choix”... ou encore “RARE - Plaquette beurre demi-sel état neuf"... Voilà quelques unes des petites annonces mises en ligne depuis ce week-end sur Le Bon Coin par des bretons qui ne manquent pas d'humour.

"J'étais à l'étranger pendant deux semaines et mes parents m'ont fait une blague, en me faisant croire qu'il y avait vraiment une pénurie, raconte Jonathan qui a mis en vente une tartine de beurre demi-sel. En rentrant, j'ai vu que mes plaquettes de beurre étaient toujours dans le frigo. Je me suis dit que je pourrais mettre une annonce pour rigoler !"

Jonathan a mis en vente sa dernière tartine © Radio France

Quelques autres internautes ont eu une idée similaire en mettant en vente des plaquettes de beurre, de 5 euros à 49 euros pour la plus chère. Un prix élevé justifié par le fait qu'elle "n'est plus fabriquée" selon le vendeur, qui promet cependant de l'envoyer "sous emballage soigné, de préférence remise en mains très propres".