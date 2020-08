Faïence : et si vous aviez des trésors dans vos placards ?

Et si la faïence que vous stockez au fond d'un placard valait de l'argent ? Pour vous aider à déterminer la valeur des objets que vous stockez chez vous, les Amis du musée de la faïence organisent une matinée d'estimation, ce samedi 8 août.

Pour connaître l'histoire (et la valeur) d'une pièce en faïence, il faut commencer par la retourner explique Jérémy Varoquier, assistant principal au musée de la faïence : "on aura une signature et un numéro de série, qui nous donnera une date". Il invite tous ceux qui le souhaitent à venir faire estimer leurs pièces : "amenez-nous tout ce que vous avez, on fera le tri et on vous dira ce qui est intéressant ou pas. Ensuite, selon ce que vous voulez en faire, on vous dirigera vers les personnes compétentes"

Plusieurs milliers d'euros pour certaines pièces

Les pièces de grandes valeurs sont souvent des pièces d'artistes, signées d'une des principales manufactures. Dernièrement, des pièces sont parties à plusieurs milliers d'euros dans une salle des ventes.

Estimation ce samedi matin au Musée de la faïence, sur rendez-vous, 02 98 90 12 72