Fan de décorations de Noël, une famille creusoise installe un canon à neige dans son jardin

Pour les décorations de Noël, certains Creusois mettent la barre très haut. Le sapin dans le salon, c'est pour les petits joueurs ! A Sainte-Feyre par exemple, les Tillot ont carrément installé un mini canon à neige dans leur jardin. Tous les ans, Sandrine, Sébastien, Léa (11 ans) et Morgane (6 ans) sortent des dizaines et des dizaines de cartons du garage pour faire briller toute leur maison. Résultat : il faut presque des lunettes de soleil quand on arrive devant leur portail.

Dans cette joyeuse famille, on joue le jeu à fond, depuis neuf ans. La maison est décorée du sol au plafond. Un village de Noël, composé d'innombrables figurines, trône dans le salon. S'y ajoutent une foultitude de lumières et deux rétroprojecteurs qui diffusent des images du Père Noël sur les fenêtres. "Ça a commencé avec une guirlande et un petit sujet, l'an d'après on en a racheté un autre, puis un autre, et voilà !" raconte Sandrine, la maman. "Il n'y a même pas de concours, on fait vraiment ça pour le plaisir, on est restés des grands enfants."

Les Tillot ont installé cette boîte aux lettres devant leur maison, ils reçoivent régulièrement des dessins des enfants du coin. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"On craque chaque année"

Dans le jardin, les guirlandes et les rennes illuminés ont accueilli un nouveau-venu : un canon à neige artificielle : "C'est le craquage de mon mari cette année, on a fait fort", rigole Sandrine. Ils ont mis au moins quatorze heures à tout installer et ont même dû creuser une tranchée dans le jardin pour amener le courant jusqu'au portail.

"C'est une passion !" sourit Sébastien. Le couple a commencé à la naissance de leurs filles. Sébastien, qui travaille dans le funéraire, aime retrouver l'ambiance chaleureuse des décorations : "Dans mon métier, ce n'est pas évident tous les jours, donc quand je rentre et que je vois tout allumé, ça fait plaisir". Les Tillot ont également installé une boîte aux lettres près de leur portail, pour recueillir les nombreux dessins des enfants, ensuite accrochés sur le grillage.