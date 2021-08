Fan de l'OM, Viktor 19 ans : "Mon rêve, c'est de jouer Jump à l'accordéon au Vélodrome"

Malgré son jeune âge, Viktor enchante bien des bals et des marchés de nuit en Occitanie avec son piano à bretelles qu'il maîtrise depuis l'âge de 7 ans. Une passion qu'il dépoussière en jouant du rap par exemple. Le gamin de 19 ans est né dans le Tarn mais son coeur bat du côté de Marseille. Plus précisément dans l'enceinte du stade Vélodrome. Avec un point d'orgue pour le musicien : "Jouer Jump à l'accordéon, ce serait un truc de malade. C'est mon rêve. Déjà juste l'entendre quand les joueurs arrivent, c'est un truc fabuleux, quelque chose de magique. Cela donne des frissons. "

Viktor et son rêve d'accordéoniste supporter de l'OM

Une passion depuis le titre de 2010

En vacances en Corse, avec son père passionné de l'OM, le minot vibre dans un bar de camping le soir du titre de 2010. Avec une ambiance de dingue dans ce bar, qui lui a collé le virus pour toujours. Viktor a vu deux matchs au Vélodrome dans sa vie. Face à Saint-Etienne - "l'année où Balotelli a fait sa célébration du téléphone" - et contre Nice juste avant la finale de l'Europa League - "avec un Payet en feu".

Demande transmise à la direction de l'OM

L'appel sur Twitter a été relayé par la surpuissante armada des supporters olympiens sur les réseaux. Bim ! En pleine lucarne ! 50.000 vues en deux jours ! France Bleu Provence accompagne le mouvement. Et même un peu plus, puisque nous transmettons la demande à Jacques Cardoze le boss de la communication de l'OM, avec pour messager notre commentateur Bruno Blanzat. On vous tient au courant de la réponse sur France Bleu Provence vendredi matin.