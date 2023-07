Fan du chanteur Cali, Steve rêve de pouvoir chanter avec lui sur scène à Gorron

Il est fan du chanteur Cali et compte bien chanter avec lui sur scène. Steve Salsini, 36 ans, est fan depuis 20 ans de Cali, et lui aussi est également chanteur à ses heures perdues et il rêve de rencontrer son idole. Il en aura peut-être l'occasion ce samedi 15 juillet lors de la 14ᵉ édition du Festid'Al de Gorron, dans le Nord-Mayenne. Ce jour-là, le chanteur Cali se produira à 23 h 30 sur la scène à l'espace culturel Colmont. Steve rêve donc de rencontrer son artiste préféré et même de monter sur scène pour chanter avec lui.

Steve a une affiche dédicacée de Cali, des CDs et quelques vinyles aussi signés de l'artiste dans sa collection. © Radio France - Alexandre Frémont

"J'aurais pu le rencontrer à ce moment-là"

La passion de Steve pour Cali commence en Vendée en 2003. "J'avais 17 ans, j'étais en vacances avec des copains, on rencontre une jeune fille qui allait voir Cali en concert avec ses parents et nous, on ne connaissait pas du tout", se souvient celui qui habite aujourd'hui à Saint-Baudelle près de Mayenne, "elle nous dit qu'elle veut nous envoyer le CD du chanteur par la Poste, nous, on n'y croit pas du tout, on se dit qu'elle blague, mais j'ai bien reçu un CD gravé chez nous à ce moment-là, elle l'a vraiment fait". Steve va donc voir Cali en concert pour la première fois à la salle polyvalente de Mayenne, avec son meilleur ami Cachou. Mais ce jour-là, Steve n'ose pas approcher son idole. "Je ne savais pas trop quoi lui dire donc je n'y suis pas allé", sourit Steve, "aujourd'hui, je me dis mince, j'aurais pu le rencontrer à ce moment-là".

Un beau clin d'œil à son meilleur ami disparu

Il ne se décrit pas comme un fan hystérique, mais il a tout de même avec lui une affiche dédicacée, deux vinyles, quelques CDs et un tee-shirt de Cali sur le dos. "Je ne suis pas matérialiste, mais pour moi ce sont des petites choses", ajoute Steve, "ça peut faire rire, je sais que ma femme se moque de moi avec ça mais pour moi, c'est important, ce sont des petits mots, des souvenirs quoi". Et 20 ans après avoir découvert l'artiste, ce serait un beau cadeau pour lui, "je serai le gamin de 17 ans qui était là en 2003 à écouter son premier album et à chanter", et un bel hommage pour son meilleur ami disparu, "ce serait un beau clin d'œil à mon meilleur ami Cachou qui nous a quitté il y a 10 ans maintenant".

Steve ne se fait pas d'illusion non plus, s'il parvient à échanger quelques mots, ce serait déjà super. S'il réalise son rêve de chanter avec son idole le temps d'une chanson, ce sera un moment inoubliable.