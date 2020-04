Fan du Stade Rennais, l'animateur Samuel Etienne reçoit un drôle de cadeau

Le journaliste de Franceinfo et animateur de "Questions pour un champion" Samuel Etienne a reçu un cadeau original qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un body pour son nouveau-né aux couleurs du Stade Rennais.

Dès qu'il s'agit de défendre sa ville de naissance, Rennes, le journaliste et animateur du jeu "Questions pour un champion" Samuel Etienne ne se fait pas prier. Fan de football et de sport en général, il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des messages de soutien à son équipe de cœur.

Fidèle supporter du Stade Rennais

Il y a quelques semaines, le journaliste de 48 ans est devenu papa pour la seconde fois. Ce jeudi 23 avril, l'animateur a publié une nouvelle photo qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. On y voit un body rouge pour bébé avec un logo du Stade Rennais accompagné de cette phrase "Plus tard j'irai au stade avec papa." Un cadeau (que l'on retrouve d'ailleurs sur la boutique du club rouge et noir) offert par une collègue de travail qui semble très bien connaître son affection pour le club de la capitale rennaise.

Le journaliste en profite pour poser une question qui taraude les supporters du club. "C'est quand le Stade Rennais en Ligue des Champions ?" Une question qui n'a pour l'instant pas de réponse. Mais ce jeudi, les instances de l'UEFA ont fait savoir qu'en cas d'arrêt du championnat de Ligue 1, les qualifications pour la Ligue des Champions se feraient selon le "mérite sportif". En troisième position avant l'arrêt des matches, le Stade Rennais est en bonne position pour se qualifier l'an prochain dans la compétition européenne.