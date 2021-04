Depuis plus de 50 ans, Guy Deberles suit les matches du RC Lens. Fan de la première heure, il a converti sa femme et ses 6 enfants, à tel point qu'il a peint sa petite maison de Saulty aux couleurs du club artésien.

Fans du RC Lens et fiers de l'être!

Chez les Deberles ont est fan du Racing Club de Lens et on affiche les couleurs

Il a aujourd'hui 72 ans mais Guy Deberles se souvient qu'il y a plus de 50 ans qu'il suit les aventures du Racing Club de Lens. "Dès que j'ai eu mon permis de conduire, je passais prendre mes amis à Arras avec ma 4L et on allait à Bollaert pour suivre les matches".

Sa passion ne l'a jamais quitté. Au décès de ses parents il a repris la petite maison de Saulty, entre Arras et Doullens, où il est né. "Et puis un jour, ma femme m'a dit: pourquoi on ne repeindrait pas la maison aux couleurs du club?"

C'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est Marie-France qui a dessiné les ornements sur les façades: les fanions du club et des ballons de foot.

J'ai passé le virus à mes 6 enfants...

Chez les Deberles, on est fans du RC Lens de père en fils... et même en petite fille. "La petite dernière a tout juste un an mais elle a déjà sa petite tenue du club"!

Et même les murs et les meubles de la cuisine sont aux couleurs du club © Radio France - Claire Mesureur

Alors bien-sûr ça demande de l'entretien! L'été dernier le couple Deberles a entièrement refait ses façades extérieures. Et la maison ne manque pas d'attirer les curieux: "il ne se passe pas de jours sans que quelqu'un s'arrête pour me demander l'autorisation de photographier la maison".

Jusque sur le toit de la maison on rend hommage au RC Lens © Radio France - Claire Mesureur

Et pour achever de satisfaire le septuagénaire, un petit signe des dirigeants du club ou une petite visite de l'un ou l'autre des joueurs comblerait son bonheur!