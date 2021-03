Faune sauveage : la Côte-d'Or et le parc national des Forêts, une région accueillante pour la cigogne noire

Après des mois à hiberner sur le continent Africain, les cigognes noires sont de retour en Côte-d'Or ! Plus précisément au sein du "Parc National des Forêts, en Champagne et Bourgogne" qui englobe une partie Nord du département.

Les cigognes noires aiment le calme et les très grands arbres. Elles sont de retour en Nord Côte-d'Or et vont y nicher jusqu'à la fin de l'été ! Une nouvelle qui fait chaud au cœur quand on sait que cet échassier avait disparu au XIXe siècle avant de faire un retour très progressif dans les années 90. Aujourd'hui, on estime que cinq à six couples nichent chez nous chaque année. Cela représente 10% de la population française de cigognes noires !

Qu'apprécie cet animal en Côte-d'Or ?

La réponse de Nicolas Gendre de la Ligue de Protection des Oiseaux, l'un des spécialistes français des cigognes noires.

La cigogne noire est selon le parc naturel sur son site internet, "le lien naturel entre les grands massifs forestiers (où elle niche) et les cours d’eau et vallées (où elle se nourrit), témoignant ainsi de la valeur écologique du territoire".

Le Parc national des forêts qui participe à un programme interrégional d’amélioration de la connaissance sur la cigogne noire coordonné par l’ONF. L'une des cigognes noires présentes chez nous a été baptisée "Divona", baguée et équipée de balise, elle est suivie par satellite depuis 2015.

Les chercheurs veulent en savoir plus sur les migrations de l’espèce. Ils se sont aperçus que "Divona" est de retour en Côte-d'Or après un automne et un hiver passé à 4 000 km d'ici en Mauritanie. Elle a mis 3 semaines pour revenir à la même date que l'an passé à 1 jour près !