Faux crocodile dans la Dordogne : "Jusqu'au bout on a cru à un vrai", raconte l'un des plongeurs

Le crocodile dans la Dordogne était un faux. Oui, mais bien malin qui aurait pu l'affirmer quand, peu après 16 heures ce lundi 22 mai, deux passants se présentent à la caserne de Bergerac en jurant avoir vu un crocodile dans la Dordogne. Les pompiers décident d'aller voir et appellent les plongeurs pour intervenir. Depuis le Pont Vieux de Bergerac, tous n'osent pas y croire, mais ce qu'ils observent ressemble vraiment beaucoup à un crocodile immobile.

"L'eau était chargée, trouble, donc on ne voyait vraiment que l'ombre du crocodile. On avait comme notion qu'il pouvait dormir, ou être mort, mais jusqu'au dernier moment, on ne savait pas sur quoi on allait tomber", raconte le lieutenant Ghislain Feugeas, conseiller technique des plongeurs des sapeurs-pompiers de la Dordogne. Il était sur le zodiac mis à l'eau par les pompiers pour aller lever le doute.

"Au départ, ce n'est pas très rassurant. On ne s'est pas mis à l'eau. On a pris toutes les précautions d'usages pour ne mettre personne en danger. Mais à un moment, il faut faire quelque chose : si les pompiers ne le font pas, personne ne le fera", poursuit le pompier. Ils touchent d'abord plusieurs fois le crocodile avec une perche pour vérifier qu'il est inerte. Puis ils lancent un filet pour le tirer vers leur zodiac.

"On s'est tout de suite doutés que ce n'était pas vivant. Mais par contre jusqu'au dernier moment, on a cru que c'était un vrai crocodile", explique Ghislain Feugeas. "C'est vraiment quand on l'a touché et qu'on a tapé dessus qu'on a compris que c'était de la tôle, de la ferraille. Mais dans l'eau, il était très ressemblant". D'autant que la vase accumulée dans l'armature en tôle lui avait donné une masse semblable à celle d'un animal mort.

Le crocodile d'ornement, repêché par les pompiers. - Photo fournie par un témoin

Les pompiers ont déployé trois véhicules de secours, l'équipe des plongeurs, la police de l'environnement de l'Office français de la biodiversité est aussi allée sur place au cas où il faudrait prendre en charge un véritable animal. Beaucoup de moyens, mais qui étaient nécessaires pour effectuer une levée de doute.

"Le sauvetage des animaux est l'une de nos missions et les sapeurs-pompiers sont toujours prêts à intervenir, ils ont de l'humour mais attention nos ressources sont précieuses et ne doivent pas être utilisées à tort...", prévient le Service départemental d'incendie et de secours sur sa page Facebook.