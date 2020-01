Fayçal, né à 00h13 est le premier bébé de 2020 à Montpellier

Le premier bébé de 2020 à Montpellier est un petit garçon. Fayçal, 3,8 kilos a vu le jour à 00h13 à la maternité de l'hôpital Arnaud de Villenave pour la plus grande joie de sa maman Sakia et de son grand frère qui fêtera ses 4 ans dans quelques semaines.

Montpellier, France

Fayçal est un beau petit garçon de 3,8 kilos. Il est né à 00h13 à la maternité de l'hôpital Arnaud de Villenave ce qui fait de lui le premier bébé de l'année 2020 à Montpellier. Ce qui n'a pas échappé à sa maman Sakia, 23 ans, et à son entourage : "c'est rigolo parce que tout le monde m'en parle, les sages-femmes, les auxiliaires et même la famille. Ils me disent c'est le premier bébé, c'est le premier bébé ! ". Pourtant, Fayçal ne devait naître que ce week-end mais des contractions dès le matin du 31 décembre en ont décidé autrement et ont un peu chamboulé les plans de la maman " on a passé le réveillon à la maternité et pas en famille ou avec les amis mais c'est pour une bonne chose ".

Un deuxième enfant et une deuxième naissance en janvier

Et même si " au début [elle] ne pensait pas du tout à la date ", Sakia n'est pas mécontente que son fils soit né en 2020 : "c'est une nouvelle année, c'est un beau cadeau pour commencer l'année mais s'il était né en 2019, ça aurait été un grand bonheur quand même ". Dans quelques jours, Sakia et Fayçal pourront rentrer chez eux, juste à temps pour fêter le quatrième anniversaire du premier fils de la jeune femme, né lui fin janvier.