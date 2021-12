FC Nantes : le cuistot d'un collège près de Lens refait la déco du self après le succès des Canaris

Au collège de Douvrin, près de Lens, ce lundi midi, le self n'était pas aux couleurs des Sang et Or du RC Lens, mais des Jaune et Vert du FC Nantes. Derrière cette déco éphémère, Ludovic de l'association de supporteurs des Ch'tis Canaris qui travaille en cuisine.

Drapeau et écharpes aux couleurs du FC Nantes dans le self d'un collège près de Lens.

Quand la remontada des footballeurs nantais 3-2 sur Lens vendredi soir s'invite au self d'un collège. C'était ce lundi midi, au collège Saint-Exupéry de Douvrin, dans le Pas de Calais, à une dizaine de kilomètres de Lens.

Ces écharpes jaunes et vertes et ces drapeaux avec le logo du FC Nantes ont été installés par Ludovic de l'association Ch'tis Canaris, ces supporteurs du FC Nantes basés dans le Nord et le Pas de Calais. Ludovic travaille en cuisine.

"J'ai fait exprès de crier "et ils sont où les Lensois ?'" - Ludovic des Ch'tis canaris

"Vendredi, j'avais dit aux jeunes et aux collègues que si Nantes gagnait, ils allaient m'entendre lundi et que j'allais refaire la déco", explique-t-il. A la mi-temps, pourtant, Ludovic était loin de son opération déco. Les Nantais étaient menés 2-0, mais grâce à une deuxième période de folie, ils sont revenus à la marque avant de s'imposer 3-2 en toute fin de rencontre.

"Notre direction aime bien ce genre de petites actions. Au printemps quand Lille a décroché le titre de champion de France, mon collègue supporteur du Losc avait décoré le self aux couleurs des Lillois" Et pourtant, Douvrin est bien à une petite dizaine de kilomètres de Lens.

Un gentil "chambrage" qui a été "bien accueilli. On a refait le match forcément et j'ai fait exprès de crier "et ils sont où les Lensois ?" J'ai eu le droit à une bronca. On a bien rigolé", confie Ludovic, qui dès la fin du service a récupéré son matériel.

L'art du "chambrage" selon Ludovic, cuisinier au collège Saint-Exupéry de Douvrin mais aussi supporteurs du FC Nantes. - (photo confiée par Ludovic des Ch'tis canaris)