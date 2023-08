FC Nantes : le fils de ces supporters est né pendant le premier match de la saison... à 15h44

Ce dimanche, le supporter des Canaris Ewan n'a pas vu une seule minute du premier match de la saison face à Toulouse (1-2) . Et pour cause, il était aux côtés de sa femme Sophie qui était en train d'accoucher de leur premier enfant. Autre clin d'œil à ce fan du FC Nantes depuis toujours, qui vit désormais dans le Sud : Gaël est né à 15 heures et 44 minutes, en référence au numéro de département de la Loire-Atlantique, et au moment où les joueurs rentraient au vestiaire après la première période.

ⓘ Publicité

Un body du FC Nantes et les félicitations des supporters

"Mon fils a ainsi décidé de naître pendant le SEUL match de Nantes depuis le mois de juin", écrit-il sur Twitter. Parce que le couple attendait cette belle arrivée depuis quelques jours déjà. "On était à la mater' depuis plusieurs jours, on se disait 'tu vas voir il va naitre PENDANT le match de Nantes'", explique Ewan. "Comme une blague", sauf qu'en fait, "c'est arrivé".

Évidemment, Ewan, natif du Pallet, n'a pas suivi la rencontre, même s'il a quand même eu le score à la mi-temps puis a reçu les notifications des deux buts toulousains. Mais, "on aurait pu perdre 3-0 que ça n'aurait pas changé mon appréciation de la journée", rigole-t-il, profitant des premiers jours de son fils avec sa femme. Le supporter ne pouvant s'empêcher de glisser : "De toute façon, je crois en Aristouy pour l'avenir", même si "hier c'était accessoire".

Ewan et Sophie habitent dans le Sud, mais ils vont toujours voir les rencontres du FC Nantes dans le quart Sud-Est du pays. Le jeune papa, qui a vu son premier match en 2004 à l'âge de 7 ans, a reçu les félicitations de nombreux supporters du club. "44, c'est un vrai Nantais lui", écrit notamment un internaute, faisant référence à la minute à laquelle il est né. "On cherche toujours un numéro 10 à Nantes, si jamais", ajoute un autre. Mais pour ça, il faudra tout de même attendre quelques années. En attendant, Gaël a déjà son body du FC Nantes qui l'attend à la maison.