FC Nantes : un supporter désabusé met le club en vente sur Le Bon Coin

Un supporter nantais, agacé par la gestion et les résultats sportifs du FC Nantes a décidé, ce lundi, de mettre en vente le club octuple champion de France sur Le Bon Coin.

L'affligeante prestation du FC Nantes, ce dimanche après-midi, dans le derby des Pays de la Loire a été celle de trop pour cet amoureux du club aux huit couronnes de champion de France. A la fin de la rencontre face à Angers (1-1), un supporter a décidé de mettre son club de cœur en vente, sur le célèbre site spécialisé, Le Bon Coin.

"Travaux à prévoir : définir un projet lisible"

La mise à prix ne pouvait pas être plus basse. Pascal a fait démarrer les enchères à un euro avec un descriptif précis des "travaux à prévoir" afin que la Maison jaune retrouve de sa superbe. Il développe dans un message d'une quinzaine de ligne son souhait de voir le club racheté par un propriétaire capable de "définir un projet lisible, en co-construction avec les amoureux du club, de redonner du plaisir et renouer avec l'identité du club et de partir en quête de l'ambition perdue".

Ce supporter désespéré a précisé dans ses critères d'annonce que le club était "en pièces", comprendre en "pièces détachées". Mais il promet que parmi les points forts du FC Nantes figurent notamment "une ferveur unique possible grâce à des supporters exceptionnels qui ont le club dans le sang , un stade mythique [...] qui pourrait légitimement candidater pour être classé comme monument historique à l'instar du stade de Gerland à Lyon." Tout en ajoutant, "pas sérieux, s'abstenir".