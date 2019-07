Fermeture du collège Gérôme à Vesoul, la fin de 400 ans d'enseignement

Vesoul, France

A la fin de la semaine, le collège Gérôme de Vesoul va se vider de ses élèves, mais à la rentrée de septembre, ses murs resteront silencieux.

Ce collège ferme définitivement ses portes. Dans le cadre d'un "plan collège" décidé par le Conseil Départemental de la Haute-Saône, désormais les élèves seront scolarisés dans les deux autres collèges de la ville : Jacques Brel et Jean Macé.

Pendant plus de 400 ans, ces lieux ont reçu des élèves. De l'inauguration d'un collège de Jésuites en 1610, en passant par une école centrale en 1796. En 1863, il devient un lycée, et prend en 1907 le nom de Jean-Léon Gérôme, en hommage au peintre vésulien. Un siècle plus tard (1963), lors de la création du Lycée Belin à Vesoul, il perd son cycle secondaire et devient un collège.

Collège Gérôme Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Les petites mains de l'ombre

La fermeture du collège, c'est aussi le départ des agents techniques. Elles sont sept, que des femmes, dont cinq titulaires. Depuis des années, elles sont les mains de l'ombre du collège Gérôme. Le ménage, la cuisine, la plonge, elles sont toujours là, par tout temps. Pendant des années, les élèves sont passés, mais elles sont restées fidèles au poste. Alors, au moment de raccrocher le tablier, certaines ont un petit pincement au coeur.

Bernadette a passé treize ans au Gérôme. Pour elle, le plus dur sera de recommencer une autre vie dans une autre établissement scolaire. Dans la petite équipe, il y avait une solidarité et une bonne entente. Mais ce collège a ses défauts, une architecture digne d'un château qui ne facile pas le ménage. "On est à 3,50 ou 3,80 mètres sous plafond. C'est assez compliqué avec beaucoup d'escaliers, de plans inclinées, c'est quand même physique", explique Catherine, agent technique.

Marie-Christine se souvient encore de son arrivée au Gérôme : "Tu descends un escalier, faut traverser un couloir, je rentrais dans une pièce je me demandais 'où je suis', je repars, je revire... C'était un labyrinthe". Marie-Christine qui a mis une bonne semaine avant de ne plus se perdre dans les couloirs.

Reportage avec les agents techniques du collège Gérôme Copier

Collège Gérôme de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Un rostre de poisson-scie, des squelettes...

Hervé Lucas, le principal du collège a été pris de passion pour ce collège historique : "Il a 400 ans d'histoire, il a reçu des générations d'enfants et d'adultes". Le maître des lieux avoue qu'à chaque détour de couloir ou de salle, on retrouve des traces du passé. Hervé Lucas aime faire visiter le bâtiment lors des journées du patrimoine. A chaque fois, ce sont des dizaines d'anciens élèves qui viennent. Des personnes qui aujourd'hui pour certaines ont plus de 70 ans.

Le patrimoine de ce collège est constitué de vieux livres mais pas seulement. Il y a même un rostre de poisson scie, chose assez rare à voir dans un collège. Dans les greniers, il y avait plusieurs squelettes qui ont permis à des générations d'élèves d'apprendre le corps humain et ses articulations. Mais l'inventaire ne s'arrête pas là, il y a aussi des animaux empaillés ou encore une véritable pépite qui ira dans un musée : une valise qui contenait tout le nécessaire pour faire la messe en itinérance.

Le principal raconte encore la confidence d'une femme d'un certain âge qui, lors d'une visite, lui a confié : "Monsieur le proviseur, il n'y a pas un mètre carré dans ce collège où je n'ai embrassé un garçon". Chaque ancien élève, en revenant dans ce collège retrouve ses 17 ans.

Un lieu chargé d'histoire : Hervé Lucas le principal du collège Gérôme. Copier

Collège Gérôme de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

La future cité Gérôme.

Le collège ne recevra plus d'élèves, mais il sera transformé en cité Gérôme. Un projet mené conjointement par la ville de Vesoul et le département de la Haute-Saône propriétaire des murs.