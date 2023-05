Festival de Cannes : on a rencontré Savanna le chihuahua, la plus petite star du tapis rouge

Savanna, c'est une femelle chihuahua beige de deux ans et quatre mois, qui a déjà plusieurs milliers de followers sur les réseaux, et qui gagne à être connu ! Pour la deuxième année, elle prend des selfies avec les stars au Festival de Cannes... Enfin, sa maîtresse s'en occupe. Cécile, Cannoise, les publie ensuite sur les comptes Instagram savanna_and_stars et petite_savanna . Ces photos sont aussi un appel à la tolérance aux animaux.

Une petite bête, pas intimidée par les stars !

Ce sont des jeunes du gang des escabeaux qui ont initié Cécile, Cannoise, aux réseaux sociaux et aux selfies. Depuis le Festival 2022, Savanna est plus à l'aise en selfie, et sa maîtresse aussi avec Instagram. D'abord, Cécile a eu l'idée de montrer la vie de son chihuahua sur la Côte d'Azur comme une ambassadrice, puis elle a pensé à ces selfies avec les vedettes de passage dans sa ville.

Savanna et Johnny Depp pendant le festival de Cannes 2023 © Radio France - Cécile Forest / Capture écran Instagram savanna_and_stars

Un appel à la tolérance envers les petits chiens dans les lieux publics

Pour la maîtresse de Savanna, Cécile Forest, ces selfies sur le tapis rouge avec son chihuahua, c'est un appel ! Elle voudrait plus de tolérance, pour laisser les petits chiens, les chiens bien éduqués, entrer dans les lieux publics.

Cécile doit se priver de séances de cinéma par exemple, car elle ne peut emmener Savanna. Elle rappelle que dans certains pays, il existe des séances pour les chiens, et que son chihuahua rentre dans son sac à main.