Festivals de l'été : dans les cabines de WC Loc, leader français nordiste de sanitaires mobiles de location

Aulnoye-Aymeries, France

Aux Nuits secrètes à Aulnoye Aymeries, les équipes installent près de 150 toilettes et une cinquantaine de douches. Les repérages ont été faits il y a 3 semaines pour positionner au mieux les cabines pour que les festivaliers ne manquent pas une miette d'un concert. Il a fallu aussi revoir les arrivées d'eau pour alimenter les douches et évacuer les eaux usées dans le champ transformé en camping.

Et cette année les festivaliers auront droit à une trentaine de wc écolos qui n'utilisent que 33 cl d'eau par chasse au lieu de 5 à 6 pour une cabine classique.

Des cabines dortoirs et régulièrement remplies d'objets oubliés, du téléphone à la chaussure

Des cabines qui seront vidangées samedi et dimanche matin, et régulièrement sur les festivals, les équipes ont des surprises s'amuse Dominique Islic responsable de la région Nord chez WC Loc

Certains festivaliers ont décidé d' élire cet endroit pour passer la nuit par exemple, d'autres pour des choses un peu plus coquines !

Des cabines ont même parfois été renversées et remplies de glaçons pour servir de frigo à boissons lors de festival techno. Et puis régulièrement les cuves se transforment en caverne d'ali baba, des téléphones, des lunettes, et même des chaussures retrouvées au fond.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et parfois certains festivaliers s'amusent avec du matériel comme les brosses à toilettes

Plusieurs festivaliers ont décidé d'emprunter les brosses et de sortir en courant la brosse en l'air (...) c'était assez cocasse, c'était la fête !

Des festivals qui changent donc de l'activité principale de WC Loc basé à Wambrechies qui concerne à 80% l'équipement en sanitaires des chantiers.

Un urinoir pour femmes

WC Loc qui travaille aussi pour le tour de France et qui a lancé cette année un urinoir pour femmes baptisé Madame Pee. Avec une porte type western, une patère pour accrocher son sac et surtout une cuvette plus basse, plus étroite en forme de bec pour faciliter la station accroupie, une petite révolution pour la fluidité dans les queues de festivalières car il faut maintenant 45 secondes au lieu de 2.3m pour passer aux toilettes.

Une vingtaine de ces urinoirs féminins tournent en ce moment sur Paris.