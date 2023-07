Festivités du 14 juillet : à Lourdes, pas de traditionnels feux d'artifice mais un vol de drones lumineux

Après trois années sans feux d'artifice, annulés successivement en 2020 et 2021 en raison du covid, et en 2022 à cause de la canicule, en 2023 le ciel de Lourdes va à nouveau s'illuminer pour le 14 juillet. Mais à la place des fusées et des explosions de lumière, la mairie a opté cette année pour l'utilisation de drones.

Des animations et objets en lumières dans le ciel de Lourdes

200 engins voleront au-dessus du lac de Lourdes à partir de 23h et formeront tout un ballet lumineux pour la fête nationale. Les appareils formeront des images en lumière dans le ciel lourdais, en rapport avec la ville et les Pyrénées. Une animation qui devrait ressembler à ce qui existe déjà dans le parc d'attractions Disneyland, ou au spectacle aérien livré cette année à Bordeaux à l'occasion de la Fête du Vin .

Disney D-Light Drone Show (Updated Version) 2023 | Disneyland Paris

[4K] NEW Avengers : Power the Night FULL SHOW (with 500 drones) - Disneyland Paris 2023

Un changement radical par rapport aux traditionnels feux d'artifice, pour éviter de voir à nouveau les festivités annulées en raison de la chaleur ou de la pluie, et surtout s'inscrire dans une démarche plus respectueuse de l'environnement indique la municipalité. "La ville de Lourdes, politiquement, veut avoir une pratique plus responsable sur ces événements, et il y a aussi tout l'enjeu de sécurité" explique Laurent Jubier, le directeur de cabinet du maire de Lourdes.

Les drones moins dangereux et plus respectueux de l'environnement

"Traditionnellement, la ville de Lourdes lançait les feux d'artifice depuis le château fort qui est en plein cœur de ville, donc il y avait quand même souvent un risque de sécurité entre le risque d'incendie avec la végétation qu'il y a autour du château et les habitants proches, donc du coup c'est le lac de Lourdes qui a été choisi, et comme c'est une zone Natura 2000, ça a renforcé la prise de conscience de l'impact sur l'environnement, d'où le choix du drone".

GUINNESS WORLD RECORD Fourth Of July Drone Show! (1,000+ Drones)

Une nouveauté unique dans le département des Hautes-Pyrénées, et qui devrait attirer du monde espère la mairie. "C'est un grand retour festif qui est attendu" raconte Laurent Jubier, "et ça peut être aussi être une source d'attraction, c'est nouveau, pas mal de gens veulent découvrir ça". La municipalité indique que le coût de l'animation représente à peu de choses près le même que pour des feux d'artifice traditionnels, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros.