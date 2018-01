Sorges, France

La meilleure omelette, c'est celle de Bernadette. Cette habitante de Sorges a remporté le premier prix ce samedi à l'occasion de la 30ème édition de la fête de la truffe.

Une cuisson parfaite

Le jury était notamment composé de Pierre Corre, le chef de l'Auberge de la truffe à Périgueux. Installé avec les autres membres du jury dans une salle annexe pour juger les plats, il donne quelques conseils sur la cuisson : "L'omelette doit être peu cuite, baveuse et peu colorée. On bat les œufs à la fourchette, on verse dans la poêle chaude et dès que c'est baveux, c'est cuit."

Ces conseils ne sont visiblement pas faciles à appliquer car la majorité des omelettes qu'a goûtées le jury étaient trop cuites. Bernadette avait retenu la leçon. Elle avait déjà remporté l'épreuve il y a quelques années et avait fini deuxième l'année dernière.

"Chez moi, je fais mon omelette en tortillas" - Bernadette, habitante de Sorges

C'est notamment sur la forme que les candidats ont pêché. L'omelette doit être roulée sur elle-même et non découpée à plat comme le fait d'habitude Bernadette. Malgré le manque d'entrainement, ses œufs aux truffes ont fait l'unanimité dans le jury.