Cette année, la famille Brune, habitant le Poitou, a choisi de changer ses habitudes et de fêter Noël dans ... une maison perchée sur un arbre, au domaine DéfiPlanet' de Dienné, dans la Vienne.

Fêter Noël dans les arbres, c'est possible dans le Poitou

Quatre générations se sont réunies pour fêter Noël chez les Brune, des arrière-grands-parents aux plus petits.

Fêter Noël au milieu des cimes ... pas celles des montagnes mais des arbres, c'est possible dans le Poitou ! Cette année, la famille Brune, habitant la région, a décidé de changer ses habitudes pour passer Noël en (très légère) altitude : à huit mètres du sol dans une maison perchée sur un arbre.

"C'est féerique, pour les enfants c'est très sympa et puis c'est très apaisant de vivre au milieu de la forêt, c'est vraiment dépaysant," s'enthousiasme Héloïse, organisatrice du séjour. C'est elle qui a réuni quatre générations de Brune, des arrière-grands-parents au tous petits, dans cet hébergement des plus originaux au domaine DéfiPlanet', à Dienné, dans la Vienne.

Cette maison dans les arbres est perchée à huit mètres de haut. © Radio France - Théophile Vareille

Pour arriver sur le perron de la maison, il faut grimper une quarantaine de marches, pour Ginette, l'arrière-grand-mère, c'est une épreuve : "Je prends mon temps pour monter ! Mon petit-fils a proposé de me treuiller avec la poulie qui permet de me faire monter le petit-déjeuner, mais ce n'est pas une bonne idée !"

C'est donc au pied de l'arbre, dont le tronc est apparent en plein milieu de la salle de séjour, que le père Noël est cette année venu déposer les cadeaux de la famille. Soren, 4 ans, a lui reçu "de la peinture, des Lego et des gâteaux" et a en plus pu profiter de la piscine du domaine avec ses cousines.

Ce domaine d'hébergements insolites peut accueillir plus de 600 personnes. © Radio France - Théophile Vareille

Ce domaine de vacances propose par ailleurs des habitations insolites en tout genre : maisons en forme de poulet, de lapin ou d'escargots, yourtes, maisons de farfadets ou donc cabanes et maisons dans les arbres. Le concept fait particulièrement recette pendant les fêtes comme l'explique Laura Berland, responsable des ventes : "L'idée est de changer son quotidien le temps des fêtes, venir en famille ou entre amis, pour prendre du bon temps tranquille en forêt." Le domaine affiche cette année complet pour le nouvel an.