Fêtes de Bayonne : au yoga des fêtes, "on fait des positions qu'on aurait jamais réussies autrement"

Pour beaucoup c'est une première, ou un hasard. "Je suis encore en phase de réveil, je n'ai pas beaucoup dormi. Je passais par là pour aller boire un café et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire quelques étirements avant de reprendre la fête", confie un festayre ce vendredi matin, la tête en bas et le bras en l'air, place de la Liberté à Bayonne. Tous les matins, pendant les Fêtes, un cours de yoga est proposé gratuitement aux festayres devant la mairie.

Le cours de yoga des fêtes ce vendredi matin place de la mairie à Bayonne. © Radio France - Manon Claverie

Ce 28 juillet ils sont une cinquantaine, et imitent religieusement les mouvements du prof, Boris. Sauf quelques jeunes, canette de bière à la main, qui parlent un peu plus fort que les autres. Il n'ont pas encore dormi. "Après la soirée qu'on a passée, ça fait pas de mal... on fait des positions qu'on aurait jamais réussies autrement !" Plus loin une maman guide sa petite fille de 4 ans : "Allez comme le monsieur, le pied droit devant... ah, c'est l'autre !"

Boris termine son cours par un mantra et donne rendez-vous le lendemain, même lieu, même heure !

