Fêtes de Bayonne : il est l'homme qui fait la foulée du festayre ... en VTT !

Elle fête ses 20 ans cette année ! La foulée du festayre s'élance ce mercredi matin ( 1er départ à 9h40) depuis la côte des Basques à Biarritz ! 13 kilomètres de courses via Anglet, les bords d'Adour et une arrivée à Bayonne. Un RDV incontournable à présent. Il réunit plusieurs milliers de coureurs tous les ans. Et dans cet événement incontournable, il y a aussi un homme incontournable. Un homme de l'ombre, comme à chaque fois, celui qui a fait 20 fois la foulée du festayre ... mais jamais en courant ! Philippe Lapéby est l'ouvreur de la course.

Philippe Lapeby est l'ouvreur de la foulée du festayre © Radio France - Céline Arnal

Philippe Lapéby est en VTT ! Il est l'ouvreur de la foulée. Il est juste devant les premiers coureurs, une cinquantaine de mètre devant et avec son sifflet, il prévient de l'arrivée de la course.

Avant l'actuelle foulée, il y a eu la course des fêtes

Philippe Lapéby est aussi parmi les rares à avoir connu la course des fêtes ( il était l'un des organisateurs) ! Il y a une trentaine d'année ... une course qui se déroulait en plein Bayonne ! La course partait le mercredi soir depuis la place de la liberté, au moment du lancer des clés ! Un peu compliqué en terme de sécurité. la date a été décalée au dimanche matin ... pas forcément mieux en terme de sécurité, entre festayres un peu fatigués qui voulaient participer à la course au dernier moment et chemins peu praticables à travers la ville !

Le premier tee-shirt de la Foulée du Festayre ! - -

Aujourd'hui, évidement, la foulée du Festayre à côté est bien moins folklorique mais beaucoup plus cadrée. + de 6.000 participants cette année encore

L'affiche de la 20ème édition de la foulée du festayre - -

1er départ ce mercredi à 9h40 depuis la côte des Basques à Biarritz

Les plus rapides arrivent 3 quarts d'heure plus tard seulement sur la rive droite de Bayonne.

Cette année, il y a aussi la marche du Festayre ; 3ème édition ! départ à 7h et quart du matin. 1400 marcheurs l'an dernier, 3 fois plus que pour la 1ère édition.

