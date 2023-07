Fêtes de Bayonne : "ils étaient comme à la maison", quand les festayres font la sieste dans Ikea

N'importe quel sportif vous le dira : la récupération, c'est la clé du succès. Pour tenir pendant les Fêtes de Bayonne, c'est un peu pareil, à ceci près qu'aucune performance n'est homologuée. Installés le long des axes qui mènent à la ville, en tente ou en voiture, certains festayres mettent leur dos et leur sommeil à rude épreuve. Tant et si bien que quelques-uns ont parfois l'idée de se garer sur le parking du centre commercial Ametzondo, et de piquer un petit roupillon sur le lits que vend Ikea pour récupérer quelques forces.

ⓘ Publicité

"Comme à la maison"

"L'an dernier, ce sont des clients qui nous avaient averti" se souvient Hélène, vendeuse du magasin. "On les avait retrouvés dans une des chambres que le magasin recrée, bien cachés par la cloison. Ils étaient comme à la maison " décrit-elle avec un grand sourire. Deux festayres, confortablement installés sous la couette. "Ça nous avait bien fait rigoler" renchérit Cynthia, responsable des ressources humaines. "Après, il a fallu leur demander de partir bien évidemment reprend Hélène. On leur avait secoué l'épaule, doucement, pour ne pas les effrayer non plus, avant de les prier de faire la sieste ailleurs."

Pour éviter de se retrouver avec de nouveaux intrus dans les lits, le centre commercial a pris ses dispositions pour l'édition 2023. "On organise plus de rondes, réfléchit Pierre, responsable de la sécurité d'Ikea. Mais c'est aussi pour éviter l'inconfort des clients, parce que ça reste bon enfant, sans dégradation ni résistance de leur part. Ça reste gentil, et puis nous aussi avons fait les Fêtes..." Pour l'instant, aucun dormeur en blanc et rouge n'a été repéré. Mais les Fêtes ne sont pas encore terminées.