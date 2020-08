Il n'y aura pas d'élection de la reine cette année pour les Fêtes de la mirabelle à Metz, à cause des contraintes sanitaires. Mais la ville souhaite réunir les anciennes reines pour un temps d'échange. Une quinzaine ont déjà répondu et parmi elles, Corinne Schidler, reine de la Mirabelle en 1979.

Fêtes de la Mirabelle : la ville va réunir les anciennes reines, "on me dit encore Majesté", dit celle de 1979

"C'est toute ma jeunesse", sourit Corinne Schidler. Quand elle a su que France Bleu Lorraine venait à la maison, elle a ressorti quelques coupure d'époque, un peu jaunies, du Républicain Lorrain : "C'était la photo officielle de l'époque, donc on voit la petite coupe Farraw Fawcett, c'était la mode", sourit-elle. C'était aussi l'époque robe longue, et diadème bien sage, pas encore celle du défilé maillot de bain. C'était il y a 40 ans : "Quand on me dit : 'ah tu as été reine de la mirabelle ?', je réponds toujours : 'oui mais vous savez maintenant je suis une vieille quetsche !"

"Maintenant, je suis une vieille Quetsche !"

Il n'y aura pas de Fêtes de la Mirabelle comme on la connaissait cette année. Elle est repoussée d'une semaine, du 27 au 30 août. La fête foraine est maintenue place de la République dès le 21 août, mais pas l'élection de la reine de la mirabelle ni de corso fleuri : "Une élection en ligne, virtuelle, aurait pu être maintenue, mais ça n'avait pas la même saveur", explique le maire de Metz François Grosdidier. Un crève-coeur quand on sait que cette année c'est la 70e édition des fêtes de la Mirabelle.

J'ai un collègue qui me croise depuis 30 ans, et qui me dit chaque fois : 'bonjour Majesté'. C'est pour ça qu'on n'oublie pas qu'on a été reine de la Mirabelle

La ville a donc eu l'idée de faire un grand appel aux anciennes reines sur Facebook pour les retrouver, et les réunir. Quinze sur 70 ont déjà répondu. Pas toutes : certaines ne veulent plus trop en entendre parler, d'autres, sont parties loin de la région, quelques-unes sont décédées. La lauréate 1955 ne pourra pas venir, de la Californie où elle vit, mais elle a envoyé un message. Corinne Schidler, en revanche, sera de la partie.

Une belle carrière de fonctionnaire à la région

Agée de 61 ans aujourd'hui, elle a fait une belle carrière, à de hauts postes, à la région Grand Est. Elle a gardé la coquetterie, le bronzage et "le goût du bling bling", comme elle dit : "Mais il y en a qui nous jugent comme des poupées barbies. Il y a une forme de discrédit, mais moi je l'ai toujours bien vécu". L'ancienne reine est restée proche du concours. Elle a gardé peu d'amies parmi les anciennes lauréates. Mais Corinne Shidler l'assure, on reste pour toujours, une mirabelle : "J'ai quand même un collègue qui me croise depuis 30 ans, et qui me dit chaque fois : 'bonjour Majesté'. C'est pour ça qu'on n'oublie pas qu'on a été reine de la Mirabelle".