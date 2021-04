Feu de forêt en Dordogne : deux fillettes envoient des dessins aux pompiers pour les remercier

26 hectares de forêt sont partis en fumée jeudi dernier à Saint-Front-sur-Nizonne dans le nord du Périgord. Un incendie qui a mobilisé une centaine de pompiers. Le sinistre s'est déclaré à proximité de certaines habitations dont une fromagerie qui a été évacuée. Quelques jours après l'incendie, les pompiers ont eu l'heureuse surprise de recevoir deux jolis dessins en guise de "merci".

"Ma maison était pas loin"

Ce sont deux dessins qui ont dû donner beaucoup de courage aux pompiers de la Dordogne. Il faut dire que la journée de ce jeudi 8 avril n'a pas été de tout repos. Toute la journée, près d'une centaine de pompiers du SDIS, assistés d'un avion Dash et d'une quinzaine de camions citerne se sont relayés pour tenter de maîtriser l'incendie. Le feu a finalement pu être fixé vers 18h30.

Les deux jolis dessins ont été envoyés par Maëlle et Mila. Sur une des deux feuilles, on peut lire : "Chers pompiers, merci beaucoup d'avoir éteint le feu. Maison était pas loin. Vous êtes nos héros du quotidien". Deux cœurs rouges accompagnent le message ainsi qu'un dessin de pompier tout sourire. Sur l'autre dessin, la petite fille a représenté des arbres en feu, un pompier et un chouette camion rouge. Quelques petits cœurs ont aussi été ajoutés.

Des pompiers touchés

Dans un message posté sur leur page Facebook, les sapeurs-pompiers du SDIS 24 ont tenu à remercier les deux fillettes : "Nous les remercions chaleureusement et leur adressons nos sincères salutations" écrivent-ils.

