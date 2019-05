Fin de chantier pour Pen Duick, le voilier mythique d'Eric Tabarly est rénové

Il avait besoin d'un vrai coup de jeune. Le grand plan Fife d'Eric Tabarly s'est refait une jeunesse. Le navire, construit en 1898 et classé monument historique a été largement rénové avec le concours de l'Etat, des collectivités locales et d'un financement participatif.

Brest, France

Le chantier du Guip à Brest peut être fier ! C'est un bel oiseau tout propre qui sort aujourd'hui de chantier. Pen Duick, le premier bateau d’Éric Tabarly, et sans doute son préféré, a été classé Monument historique en 2016. Plus qu'un bateau, c'est aujourd'hui un bateau mondialement connu, un ambassadeur de la belle plaisance et un morceau du patrimoine de la voile et de la construction maritime.

Première rénovation innovante il y a 60 ans !

En 1958, Eric Tabarly avait rénové ce traditionnel bateau en bois en le dotant -sacrilège pour l'époque !- d'une coque neuve en verre et résine polyester.

Jacqueline et Marie Tabarly, et Arnaud Pennarun, responsable de la rénovation © Radio France - Valérie Le Nigen

Nouvelle restauration à Brest

Cette nouvelle restauration engagée au Chantier du Guip à Brest a obligé les spécialistes à respecter la démarche d'Eric Tabarly, tout en reprenant toutes les pièces du corps du voilier : membrures et varangues, déposées et refaites une par une. Un travail de précision, qui nécessite d'ouvrir le pont, et d'opérer "à cœur ouvert" ce monument historique. Opération réussie, le patient peut retourner voguer sur les vagues de la Mer d'Iroise. Et pas uniquement !