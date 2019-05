Fin des recherches actives pour tenter de localiser "Dana" l'aigle-pêcheur d'Audierne

Audierne, France

D'abord signalée à Quimper, puis plusieurs fois dans les Côtes d'Armor, où le rapace a même été vu et pris en photo, il faut bien se rendre à l'évidence : Dana s'est envolée très loin. La Pygargue à tête blanche a quitté son havre de l'Aquashow à Audierne il y a déjà presque 15 jours, et impossible de l'approcher.

8 jours à espérer la voir apparaître...

Stéphane Germain, le fauconnier de l'Aquashow, ne peut plus passer son temps à courir sur ses traces en Bretagne, il faut bien retourner au travail. Et ça lui fait évidemment mal au cœur : "on n'a jamais eu de témoignage de l'oiseau arrêté, donc on n'a pas pu s'en rapprocher. J'attends toujours le coup de fil magique, je suis toujours prêt à partir, mais là je dois retourner à Audierne".

"Dana est un rapace très intelligent, mais ce n'est pas un animal sauvage. Pour se nourrir, elle a sans doute trouvé des cadavres d'animaux, mais là où il y en a le plus, c'est sur le bord des routes, et là je suis inquiet, elle n'est pas habituée et peut-être très vulnérable à côté d'un axe très passant comme une 4 voies".

Plusieurs signalements

Au sud de Paimpol, sur les rives de la Rance : c'est sûr, le grand rapace est passé par là, les témoignages sont fiables. La seule photo de son périple est assez floue et lointaine, mais néanmoins l’œil de Stéphane Germain a clairement reconnu son rapace. "Elle doit s'alimenter, et aussi s'hydrater, donc elle doit régulièrement se trouver près de points d'eau, rivières ou lacs" détaille son dresseur.

Toujours disponible

Il existe des précédents selon Stéphane Germain, avec des rapaces domestiqués qui ont survécu 3 semaines. Mais plus le temps passe, et moins ses chances de survie sont grandes. Les autres parcs animaliers de France sont avertis : "on est assez solidaire dans le milieu" espère Stéphane Germain . Il reste néanmoins disponible, en cas de témoignage fiable, vous pouvez joindre l'Aquashow.