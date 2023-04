Finale de Coupe de France : un boulanger de Nantes offre une chocolatine aux client qui supportent Toulouse

Il est né et a vécu 20 ans à Toulouse et ses idoles se nomment Vincent Clerc ou Luke McAlister, stars du Stade Toulousain il y a quelques années. Et si il va régulièrement avec ses amis à la Beaujoire, Lilian Beauvais n'en est pas moins resté un fervent soutien du Toulouse Football Club. Le jeune et dynamique boulanger du village de Basse-Indre (Loire-Atlantique) à dix kilomètres de Nantes, a lancé un drôle de challenge à ses clients.

"Heureusement que les copains sont pour Toulouse en rugby!"

Sur la page Facebook de sa boulangerie, l'artisan propose à ses clients qui viendront avec un maillot ou un drapeau de Toulouse ou en criant "allez Toulouse" d'avoir une chocolatine offerte ! Ses abonnés s'amusent en se demandant ce qu'est une chocolatine au pays du pain au chocolat. D'autres coupent la poire en deux "Allez Toulouse... mais seulement en rugby!".

Celui qui a emménagé à Nantes après son CAP à cause des Compagnons du Devoir le dit sans ambages "mon cœur est pour Toulouse bien que je me fasse chambrer par mes collègues et mes ouvriers qui partent au Stade de France pour soutenir Nantes demain". Une initiative légère qui est prise avec humour par ses clients "On en a besoin, je ne pensais pas que cela ferait le buzz". Après avoir regardé la demi du Stade Toulousain, Lilian regardera la finale chez un copain, avec toute une bande pro-Canaris tandis que l'artisan portera en solo un maillot violet. "Heureusement, ils sont pour Toulouse en rugby!".

Toulouse s'offre en effet un samedi de rêve avec la demi-finale de la Champions Cup du Stade Toulousain face au Leinster, et la finale de la Coupe de France contre Nantes.