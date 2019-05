Finis les trous : les chaussettes les plus solides du monde sont fabriquées dans le Tarn

Marre des trous dans vos chaussettes au bout de quelques mois ! La solution existe. Et elle est tout près de chez vous. Il faut opter pour les chaussettes les plus solides du monde. Elles sont fabriquées dans le Tarn et ne coûtent pas beaucoup plus chères que des chaussettes normales.

Myriam Joly a créé et fabrique la chaussette la plus solide du monde.

Castres

L’atelier textile Missegle, situé sur les hauteurs de Castres (à La Fontasse), vient d’innover en créant et en fabriquant les chaussettes les plus solides du monde. Cet atelier, qui a été créé par Myriam Joly en 2007 et qui emploie une trentaine de personnes, fabrique des chaussettes et des pulls français. Des articles conçus pour durer. Mais la nouvelle chaussette devraient durer "vraiment très longtemps". Elle est tout simplement "introuable. "

Comme pour les amarres de bateaux

En renfort des talons et pointes de pied, l’atelier Missegle a utilisé une fibre polyamide présente par exemple dans les amarres de bateaux. Ensuite les chaussettes ont été testées en laboratoire à Paris. "Ils m’ont dit autour de 8.000 tours on a une bonne chaussette, les chaussettes les plus solides sur le marché atteignent 49.000 tours. Et nous à 100.000 tours, elles ne se dégradent toujours pas" raconte avec fierté Myriam Joly.

"L'avenir de notre planète est là"

Une innovation bonne pour le porte-monnaie (les chaussettes les plus solides au monde coûtent entre 13 et 15 euros) et pour l'environnement. Les Français achètent 300 millions de paires de chaussettes par an et ils en jettent dans le même laps de temps 14 400 tonnes de chaussettes par an. "L’avenir de notre planète, il est là. On ne va pas continuer à faire des choses que l’on jette le lendemain. J’aime bien avoir des choses qui durent et nos clients sont comme nous."