Finistère : arrêté sur le bord de la route, il récupère le bois de la DIRO

L'utilitaire et sa remorque étaient stationnés sur la bande d'arrêt d'urgence de la Transbigouden

Au final, pas de plainte, mais une amende... et une intervention pas banale pour les gendarmes du Finistère. Ce mardi 28 décembre deux motards patrouillent sur la Transbigouden, la voie express entre Quimper et Pont L'Abbé, lorsqu'ils sont intrigués par un petit utilitaire blanc et sa remorque garés sur la bande d'arrêt d'urgence, à hauteur de Pluguffan, au niveau de la sortie Ty Lipig. La remorque est remplie de bois.

Ben quoi... Je paie des impôts !

A côté, un sexagénaire occupé à débiter le bois entreposé par la DIRO (Direction interrégionale des routes de l'ouest). Le bois provient des arbres coupés lors de l'entretien des abords des chaussées. "Il considère qu'il ne fait rien de mal", précise la gendarmerie, qui relate ses propos : "Ben quoi... Je paie des impôts, donc je suis autant propriétaire du bois que le conseil général".

Au final, le bois sera déchargé de la remorque, sous la protection d'un patrouilleur, car le stationnement en sortie de virage est dangereux. Pas de plainte dans cette affaire, mais une contravention pour stationnement dangereux.