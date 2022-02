Finistère : elle achète une maison et y découvre des milliers de souvenirs

En achetant une maison près de Châteaulin (Finistère), Maële et son compagnon Renaud étaient loin de se douter que la bâtisse abandonnée renfermerait tous les souvenirs d'une ancienne institutrice et sa famille depuis 1880 ! Un trésor que la jeune femme a décidé de partager sur les réseaux sociaux.

C'est en plein confinement qu'ils ont eu le coup de foudre pour cette vieille maison abandonnée, aperçue au détour d'un chemin. Une rencontre avec Alice, sa propriétaire de 97 ans, et quelques péripéties plus tard, Maële et Renaud reçoivent enfin les clés de leur rêve, le 29 janvier 2022.

S'ils savaient que le chantier serait colossal, ils n'imaginaient pas à quel point. Envahie par les ronces, la propriété comprend une villa et des dépendances. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté : rien n'a bougé depuis 2010. La maison est pleine d'un bric-à-brac du siècle dernier. Vaisselle en faïence, plumes et encriers, magazines des années 60, accessoires de couture... Et soudain, dans une valise poussiéreuse, toute la vie d'un homme décédé en 1970, un certain monsieur Page.

Madeleine Project à la sauce bretonne

Fascinée et bouleversée, Maële décide de raconter cette aventure sur les réseaux sociaux. "L'extraordinaire histoire de la villa Alice" s'écrit sur TikTok et sur Instagram, en attendant peut-être un podcast. Il y a de quoi dire et montrer, avec des centaines d'objets d'époque et des milliers de documents.

"Alice a grandi dans cette maison qu'elle a ensuite hérité de ses parents. Elle y venait chaque été jusqu'à ce qu'un accident l'empêche de conduire", raconte Maële. Aujourd'hui âgée de 99 ans, l'ancienne institutrice a la mémoire qui vacille. Alors les acheteurs font leur propre enquête, avec l'aide d'internet et des réseaux sociaux. Pièce après pièce, à la manière d'un Madeleine Project à la sauce bretonne, ils tentent de reconstituer le puzzle d'une histoire familiale marquée par les guerres. Le couple découvre que Monsieur Page, ancien poilu de 14-18 décoré de la Légion d'honneur, est l'oncle d'Alice et qu'il fut cheminot à Auray.

Un cahier de maternelle cherche sa propriétaire

"On a la sensation d'être dépositaires de tout ça, puisque pour l'instant il n'y a pas de trace de descendant. On se sent hyper émus d'être protecteurs de ces affaires abandonnées." Parmi les trouvailles, plusieurs cahiers d'écoliers. Dont ceux d'une certaine Nathalie Le Her, en maternelle à l'école publique du Relecq-Kerhuon en 1968-1969. Maële a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver afin de lui rendre ce souvenir.

Une fois la maison redevenue habitable, pas avant un an, le couple compte réutiliser un maximum de choses : meubles, vaisselle... Et pourquoi pas exposer un jour certains objets. "Ce serait chouette d'imaginer une expo, de mettre à l'honneur ces vies si normales qui pour nous aujourd'hui sont des vies extraordinaires", s'enthousiasme Maële.

La villa Alice n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Grâce à ses nouveaux propriétaires, ses souvenirs ne sont pas près de tomber dans l'oubli.