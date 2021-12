Finistère : les gendarmes le recherchent... pour lui payer un café

Quand on est recherché par les gendarmes, ce n'est pas forcément bon signe. Mais cette fois, c'est pour la bonne cause. Les militaires de la brigade de Landerneau (Finistère) cherchent à retrouver un témoin... Pour le remercier et lui payer un café ! C'est via un post Facebook que les gendarmes mènent cette enquête pas comme les autres.

Le chauffard convoqué devant la justice

Tout commence dimanche 11 décembre, vers 22 heures. Les forces de l'ordre tentent de contrôler un conducteur, qui refuse de s'arrêter et percute un des gendarmes avec son rétroviseur. Le tout sous les yeux d'un autre conducteur, qui revient quelques instants plus tard sur les lieux du contrôle, pour raconter aux gendarmes ce dont il se souvient de la scène. Et il faut croire qu'il a l'oeil : ses indications permettent aux forces de l'ordre d'identifier et de localiser le chauffard en fuite.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais dans le feu de l'action, les gendarmes oublient de demander le nom de ce témoin. Ils cherchent donc à le retrouver pour le remercier de vive voix et lui payer un café à la brigade. Concernant le chauffard, "je doute qu'un café lui soit aimablement proposé", précise le gendarme derrière ce post Facebook. Le conducteur indélicat est convoqué devant le tribunal judiciaire pour sa fuite, mais aussi pour des soucis de permis, d'immatriculation et de contrôle technique sur sa voiture.