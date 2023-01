Fiona raconte son voyage en camping-car avec sa mémé centenaire pour changer le regard sur la vieillesse

Fiona Lauriol parcourt la France depuis juin dernier pour témoigner du voyage qu'elle a fait faire à sa grand-mère : deux ans de vadrouille à travers l'Europe du sud en camping-car.

Une mémé centenaire, en fauteuil roulant qui n'avait jamais vraiment voyagé et surtout à qui les médecins prédisaient une semaine à vivre. Ensemble et accompagnée de ces parents, ils vivent deux ans dans le sud de l'Europe, au rythme de quelques kilomètres par jour pour ne pas fatiguer la vieille dame. Et peu à peu, elle revit au fil des rencontres, des découvertes.

ce mercredi-jeudi

Une aventure qui a en inspiré une autre à la jeune-femme basée en Vendée. Elle a débuté un tour de France en juin 2022 pour tenter de faire avancer la prise en charge et une vraie écoute des personnes âgées, ceux que Fiona a décidé d'appeler les "Artholescents".

La semaine passée la jeune femme a donné des conférences dans le Tarn-Garonne, dans le Lot, dans le Gers notamment.

Puis, Fiona a posé son camping-car pendant deux jours ( jeudi et vendredi) dans le Tarn avec des signatures sur le marché et dans un supermarché de Gaillac. À Brens, elle a visité une maison partagée et elle a animé une conférence à Vaour.

Elle a passé ces dernières jours dans la région toulousaine, à Frouzins, dans une résidence quartier Lardenne à Toulouse, une autre aux Minimes. Fiona sera ce mercredi 1er février à 10h au centre commercial de Balma-Gramont, puis 15h aux Girandières de Balma; et ce jeudi 2 février de 10h à 18h au Leclerc culturel de Roques.

