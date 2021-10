Transvilles offre un cadeau original à 60 000 abonnés pour les 15 ans du tram : une série noire et déjantée à télécharger gratuitement sur Youboox, racontée notamment Michel Jonasz. Une première en France pour accompagner de manière originale les usagers pendant leurs trajets et en attirer d'autres.

Flash Finger : un polar audio qui se déroule dans le Valenciennois à écouter dans les trams et les bus

A qui appartient le doigt coupé retrouvé dans le sac d'une grande mère dans la navette le Cordon de Valenciennes ? Pour le savoir, il faudra écouter Flash Finger, le polar audio lancé par Transvilles et écrit par Jacky Schwartzmann dans l'esprit des frères Cohen. L'histoire d'Eva Flash, une magicienne devenue pickpocket, de son père également magicien, d'une bande de mafieux et de policier ripoux tout ça avec en toile de fond le Valenciennois et ses transports en commun.

Cinq épisodes d'une dizaine de minutes à télécharger gratuitement directement sur la plateforme Youboox ou en scannant le QR code dans une quinzaine de stations du réseau, dans les bus ou les trams.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un polar audio qui n'était pas forcément évident à écrire pour Jacky Schwartzmann, Franc-Comtois qui ne connaissait pas la zone. L'auteur de romans policiers et de scénarios de BD s'est finalement pris au jeu de cette nouvelle forme d'écriture pendant la période du confinement.

Des clins d’œil locaux, du Saint Cordon aux camionnettes coincées sous le Pont Villars

Il est venu deux jours à Valenciennes pour visiter la ville jusqu'au commissariat, avec d’innombrables aller-retours en tram pour bien s'imprégner de l'ambiance, et de quoi lui faire réécrire son polar, en mettant quelques clins d’œil locaux comme l'histoire du Saint Cordon ou plus contemporain des fameuses camionnettes coincées sous le pont Villars, et il est ravi du résultat :

Quand on m'a envoyé le podcast, j'étais comme un gamin parce qu'il y a un supplément d'âme par rapport au texte écrit. Quand c'est joué, mis en scène avec des sons, en plus il y a eu plein de prises de sons à Valenciennes dans les vrais transports en commun, j'ai trouvé ça vachement mieux

Et pour raconter cette série il y a du beau monde, Michel Jonasz, Fanny Sidney, une des actrices de la série_Dix pour cent_et Medi Sadoun qui a joué notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?. Et puis il y a aussi le local de l'étape qui joue son propre rôle de responsable de la sécurité, Didier Goetgheluck qui a inspiré l'auteur. Une belle expérience pour le salarié de Transvilles :

C'était assez surprenant, j'ai trouvé ça très sympa de rencontrer les artistes. C'était une journée très intéressante

Didier qui ne signe encore pas d'autographes à ses collègues car tous n'ont pas écouté le polar, mais il pourrait être débordé, car Transvilles a mis le paquet en terme de communication avec deux trams floqués, ainsi qu'une dizaine de bus.

"Le contenu audio peut ramener les gens vers le contenu écrit"

Un projet repris aussi par les médiathèques comme celles de Valenciennes ou de Condé sur l'Escaut explique Arnaud Meunier, directeur marketing de Transvilles

L'idée c'est de se dire, le contenu audio aujourd'hui peut ramener les gens vers le contenu écrit, donc si ça donne aux gens l'envie d'aller lire d'autres polars ou d'autres livres, on aura réussi ce pari

Transvilles qui imagine d'autres projets audio, mais on garde le secret pour le moment...