Flashés par le "radar fou" de Vougeot ? Vous ne paierez pas les PV dit la préfecture de Côte-d'Or

Odile C.

La préfecture donne des précisions après le reportage diffusé par France Bleu Bourgogne concernant le radar mobile installé à la sortie de Vougeot , cette machine qui flashait à tout va, y compris ceux qui roulaient en dessous de la vitesse limite de 90 kilomètres heures.

ⓘ Publicité

Le radar était paramétré pour les poids-lourds

"Le radar mobile a été victime d'un dysfonctionnement ayant entrainé le flash des véhicules légers au dessus de la vitesse de 80 km/h, les assimilant à des poids lourds" explique la préfecture par mail. Mais cette dernière assure que "les réglages ont été repris lors du déplacement du radar" et que "les véhicules qui auraient été flashés par erreur suite à ce dysfonctionnement ne recevront par de contravention".

Depuis plusieurs jours ce radar faisaient beaucoup parler de lui (en mal) sur les réseaux sociaux et notamment sur la page FaceBook "Le p'tit nuiton" . Parmi les nombreux commentaires celui de Céline : "Je confirme il déconne j'étais en dessous des 90 et bim!!" ou celui de Julien : "je me suis fait flasher en dessous de 90 moi aussi deux soirs de suite".

Tandis qu'Ariane tentait de rassurer tout le monde "Pour ceux qui se sont fait flashés, demandez au service sécurité routière de la DDT de vérifier les paramètres du radar en argumentant. Si les paramètres sont erronés, tous les flashs seront annulés depuis sa remise en service à cet endroit".

Et c'est donc cette dernière qui avait raison. Si vous rouliez à la bonne allure à priori donc vous ne risquez pas de recevoir l'amende.