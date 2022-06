Un restaurateur de Sainte-Maxime propose désormais un sorbet pour les chiens

Voilà une idée qui a du chien. Le restaurant Les Planches, situé sur l'une des plages de Sainte-Maxime, dans le Var, propose depuis deux semaines un sorbet pour le moins original... puisqu'il est pour nos amis à quatre pattes !

Un sorbet au foie de volaille

Foie de volaille frais, jus de veau et fumet de poisson, voilà les ingrédients de la recette élaborée par Jean-Patrick, l'un des cuisiniers du restaurant. "Je regardais les recettes qui se faisaient pour un pâté normal, pour animaux ou pour nous les humains, après j'ai fait comme si je faisais une recette pour un client lambda."

Le sorbet sort tout juste de la turbine. © Radio France - Luc Chemla

ll n'y a ni lait, ni crème, pas de sel et pas de sucre ajouté non plus. Le sorbet a d'ailleurs été approuvé par des vétérinaires de la commune, qui ont même partagé l'initiative sur les réseaux sociaux. Il est turbiné à la minute, travaillé à la cuillère, servi dans une gamelle avec par dessus quelques croquettes multicolores en forme d'os.

Voilà le résultat final, servi dans une gamelle avec par dessus quelques croquettes. © Radio France - Luc Chemla

"On a beaucoup de clients qui sont avec leurs animaux"

C'est Julien Delorme qui a eu l'idée, le responsable du restaurant. "On a beaucoup de clients qui sont avec leurs animaux, particulièrement les chiens. Ils font partie à part entière de la famille donc on s'est dit 'comment on pourrait faire plaisir à nos clients qui viennent avec nos animaux de compagnie et puis c'est vrai qu'il fait très chaud. On a pensé à élaborer ce petit sorbet pour apporter un petit service en plus."

Cette pancarte est désormais présente dans le restaurant Les Planches, à Sainte-Maxime. © Radio France - Luc Chemla

Côté prix, comptez cinq euros pour une boule. "Ce n'est pas donné" reconnaît Julien Delorme, avant de préciser : "on est un établissement où notre couvert moyen se situe entre 80 et 100 euros. C'est une attention qui fait partie du plaisir de la table, de la situation géographique et d'une certaine clientèle évidemment."

D'autres recettes en préparation

Une somme qui est raisonnable selon Nadine, qui profite du soleil sur la plage, juste à côté du restaurant. "Ca va quand même pour nos petites bêtes, quand on aime ces bêtes, on ne compte pas." Nadine a un chien et elle adore l'idée. "C'est marrant, c'est bien, très bonne idée. C'est vrai que quand il fait très chaud, il ne sont pas bien les chiens, il demande à boire, l'ombre... et ça, ce serait sympa."

Julien Delorme, le responsable de l'établissement ajoute, avec humour que "ça a été approuvé par tous les toutous, on n'a pas eu de réclamation." D'après le cuisinier, Jean-Patrick, d'autres recettes sont en préparation. Toujours avec du foie de volaille, mais aussi cette fois-ci des fleurs.