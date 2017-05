Foire aux plantes rares de Bézouotte : les amoureux du jardinage étaient au rendez-vous

Amoureux des plantes exotiques et des plants de légumes un peu différents de ceux que l'on trouve dans le commerce, à vos paniers. La 23e édition de la Foire aux Plantes rares de Bézouotte a lieu tout ce week-end.

Ce week-end, c'est la 23e édition de la foire aux plantes rares de Bézouotte . Pendant deux jours, le village se transforme en véritable jardin à ciel ouvert, avec même une petite cascade au milieu de la place centrale.

Cent-dix exposants

Cent-dix exposants sont venus de quarante départements et même de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie, proposer des centaines de variétés de plants de légumes modernes et anciens, des produits bio, de plants de fleurs, des plantes et des arbustes adaptés au climat bourguignon, mais aussi, évidemment des plantes plus rares, comme de la sauge cassis, des plants de tomates noire de Crimée, des orchidées, des cosmos de toutes les couleurs, des bananiers rouges, ou encore des rosiers Fantin Latour.

Le beau temps était au rendez-vous, au moins le matin de ce samedi. © Radio France - Soizic Bour

Des passionnés au mètre carré

Les amoureux des plantes se retrouvent à Bézouotte pour trouver des variété rares, "qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce", explique Frédéric. Ce Côte-d'Orien est passionné par les plantes et il le fait savoir : "J'ai entre 300 et 400 plantes différentes chez moi", explique-t-il. Il ne rate la Foire de Bézouotte pour rien au monde et est là chaque année.

Frédéric : "J'ai au moins 75 orchidées dans ma maison" Copier

12 000 personnes attendues tout le week-end

3 000 personnes s'étaient déjà pressées ce samedi à la Foire, les organisateurs en attendent au moins 10 000 durant tout le week-end, comme l'année dernière, où 12 000 visiteurs étaient venus.