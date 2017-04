VIDEOS - Foire de Paris 2017 : six innovations à ne pas manquer

La Foire de Paris 2017, porte de Versailles, ne déroge pas à la règle. Avec le concours Lépine qui propose des inventions de tous les types et les nombreux stands de démonstrations, on peut y découvrir des objets assez étonnants. En voici quelques-uns à ne pas rater.

Si vous vous promenez dans les allées de la Foire de Paris 2017, vous allez certainement croiser la route des inventeurs du Concours Lépine où vous arrêter devant un stand qui propose un gadget inédit.

Voici ce qu'il ne faut surtout pas rater cette année à la Foire de Paris.

Le tabouret en carton qui se range dans la bibliothèque

C'est au cours d'un voyage que, Hugo, le jeune créateur de ces sièges en carton, a eu cette idée. Pliés, les tabourets en carton de la société Stooly ne sont pas plus épais qu'un livre dont ils ont la forme. Une fois dépliés, ce sont des tabourets ultra solides où tout le monde peut s'asseoir. Leur drôle d'aspect en alvéoles les rend très originaux. Et la démarche est écolo puisque pour chaque meuble vendu, un arbre est planté en France.

Le hamac nid d'oiseau

Ce hamac en forme de tente pointue est né dans le cerveau d'un inventeur anglais. Il fabriquait des voiles de bateau. En regardant les oiseaux tisserins au Mexique, il a eu l'idée de ce hamac-nid, le Cacoon. Avec sa corde située à son sommet, ce hamac-tente s'accroche à un arbre, à une structure de balançoire, etc. On peut s'en servir comme tente, on peut aussi y ajouter une moustiquaire. Ce hamac peut également s'installer à l'intérieur, suspendu à un trépied en acier. Sur ce stand, vous pourrez discuter avec Patrick Van Der Vliet.

Un nouveau casse noix

Il s'appelle le Toha. Le principe est tout simple : c'est celui du lance-pierre. Vous placez la noix ou la noisette dans la membrane, vous retournez, vous tirez et vous lâchez. Il faut juste prendre le coup de main, ce qui va assez vite, car si vous tirez trop fort la noix se pulvérise. Adrien Roussel a inventé son Moha quand il était adolescent.

Un bracelet chargeur de portable

Ce bracelet, composé de petites perles de couleur, cache bien son jeu. Quand vous le portez au poignet, personne ne peut deviner qu'il est en réalité un câble pour charger un portable. Sur le stand, c'est Geoffrey de la société Bourguignon qui fait découvrir le secret de ces bracelets.

Et si on repassait avec les mains

D'habitude, les centrales-vapeur sont plutôt destinées aux professionnels. Mais cette fois, elles quittent les pressings pour rentrer chez les particuliers. Cette planche à repasser"Super Vap" produit de la chaleur et de la vapeur. Plus besoin de fer à repasser pour enlever les plis des vêtements. Il suffit, comme Rose-Marie, de poser le vêtement sur la planche à repasser et de passer ses mains sur le tissu pour l'aplatir. Le repassage devient un jeu d'enfant. Regardez.

Les perles d'eau

Quand ils sont secs, les "Cristaldeau", c'est le nom de ce produit, ressemblent à du gros sel. Il suffit de mouiller ces cristaux pour qu'ils se gorgent d'eau. Ils gonflent et prennent un aspect gélatineux. Les cristaux se mettent dans un vase. On peut y piquer des fleurs coupées mais aussi y mettre une plantes avec leur terre. La plante va aspirer l'eau des cristaux par capillarité. Durant trois semaines, l’arrosage est inutile. Au fil des jours, les cristaux s'assèchent. Il faut alors remettre un peu d'eau pour relancer le processus. La cerise sur le gâteau, c'est que ces cristaux peuvent se colorer avec des pigments naturels sans danger pour la plante. Le "Cristaldeau" est non toxique et écolo. Biodégradable à 100%, il disparait totalement au bout de cinq ans.