Foire de Paris : notre top 5 des objets inutiles (et donc indispensables)

La Foire de Paris se déroule jusqu'au 8 mai inclus, porte de Versailles. Ameublement, décoration, innovations sont présentées aux visiteurs. Mais aussi, parfois, des objets dont l'utilité se discute. Voici notre sélection subjective de ces produits décalés.

C'est "le plus grand salon d'Europe pour la maison", se vante la Foire de Paris qui se tient en ce moment porte de Versailles. Et les visiteurs y trouvent de tout : grandes marques de meubles, électroménager, innovations avec le concours Lépine (vous pouvez découvrir dans cet article les innovations à ne pas rater cette année). Il y a aussi tous les grands classiques de cette foire : petits objets "malins" pour cuisiner, produits pour nettoyer, etc. Et puis, il y a ces produits insolites, pour ne pas dire... inutiles. Voici ceux qui ont attiré notre attention, une sélection subjective et sans jugement de valeur, soulignons d'ailleurs que beaucoup de ces objets attiraient un monde fou sur les stands !

La ceinture sans trou

Le cuir est cranté, et la boucle s'y cale. Bref, une ceinture à crémaillère. L'aspect "innovation mondiale/seule ceinture au monde sans trou" est légèrement mis à mal par une rapide recherche Google. Mais quel est l'avantage ? "Il n'y a pas de trou, plus besoin de mettre la boucle dans le trou".

La "seule ceinture au monde sans trou", selon ce stand sur la Foire de Paris © Radio France - Marina Cabiten

Le frottoir WC magique

Autrement dit : une brosse WC sans poil. "Il nettoie mieux, se glisse partout et il est antibactérien". Mais surtout, "l'eau glisse à sa surface", on ne comprend pas non plus à quoi ça sert mais le mouvement du bac de démonstration est presque hypnotisant, un peu comme une fontaine d'intérieur.

Le cuiseur solaire

Si un jour l'envie vous prend de partir loin, sans barbecue ni sandwich mais avec de la nourriture crue et une marmite, sachez que ce cuiseur solaire ne prend qu'une minute à se déplier n'importe où. Il est également doté de pouvoirs magiques semble-t-il, puisque selon le revendeur sur internet, "la cuisson est immédiate". Il se vend accompagné de son livre de "recettes solaires".

Le cuiseur solaire Sun Case vendu à la Foire de Paris - site du revendeur

Le double bec verseur

Tout est dans le nom. Ca ne sert à rien, mais Tom Cruise ne l'aurait pas renié pour frimer dans "Cocktail".

Les lunettes à trous

Vous aussi vous avez du mal à caler votre séance hebdomadaire de yoga des yeux ? Heureusement, les lunettes à trous (qui ne sont donc pas comme les ceintures vues un peu plus tôt...) sont là pour vous libérer. "Remplace le yoga des yeux", "méthode naturelle et sans violence", et même "dérivées des lunettes à fentes des esquimaux". Ce qui explique sûrement le prix : 43 euros la paire.