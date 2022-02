Fondu et gâteau creusois en plein cœur de Rennes : le pari de deux frères restaurateurs

A Rennes, selon l'adage, on peut manger des galettes dans un restaurant différent chaque jour de l'année, tant l'offre est importante. Pourra-t-on dire un jour la même chose du fondu creusois ? C'est peu probable, mais il est toutefois possible d'en commander en plein cœur de la capitale bretonne ! Deux frères Creusois proposent en effet des plats originaires de chez eux dans leur bar à vin et restaurant, le Nabuchodonosor.

On parle beaucoup plus de la Creuse en étant à 500 bornes de là

Ce n'est pas une carte 100% creusoise, ils misent sur la cuisine française, mais quand ils l'ont repris le restaurant il y a cinq ans, ils ont tout de suite introduit le gâteau creusois. Le fondu n'est arrivé qu'après, il y a un an et demi. L'un des deux frères, Régis Fleury, regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt : "On a attendu comme des imbéciles. Je n'y ai pensé qu'en allant manger à La Vallée Gourmande de Saint-Silvain-Bellegarde. Je suis rentré et je l'ai mis à la carte, raconte-t-il. Ca plait et les Bretons sont intrigués, ils posent plein de questions. On se rend compte qu'on parle beaucoup plus de la Creuse en étant à 500 bornes de là !"

Le "Nabu" est tenu à Rennes par Régis Fleury, 41 ans et son frère Maxime, 34 ans. - C'est Creusois

Un resto labellisé "C'est Creusois"

Les deux frangins ont grandi à Saint-Silvain-Bellegarde. Régis, 41 ans, a fait ses études à Clermont-Ferrand et a commencé sa carrière à Paris. Tombé amoureux de la Bretagne, il a choisi de s'installer à Rennes et a repris le "Nabu" avec son frère Maxime, 34 ans. Le fondu et le gâteau aux noisettes ont séduit leurs clients bretons : "Certains nous ont dit avoir le projet d'y aller. La Creuse a l'image d'un petit département vert perdu au milieu de la France. Malgré la beauté des côtes bretonnes ici, les gens sont intrigués, d'autant plus que les Bretons sont férus de voyage."

Depuis l'été 2021, ils arborent le logo de la marque "C'est creusois" sur leur vitrine : "Ca rajoute de notre terroir à l'intérieur du restaurant. On est très fiers d'être des ambassadeurs", confie Régis. Pourquoi ne pas pousser le concept jusqu'au bout et ouvrir un restaurant creusois en Bretagne ? L'entrepreneur l'avoue : il y pense. "Si je devais ouvrir un deuxième restaurant, ce serait un restaurant de viandes et il s'appellerait Le Millevaches !" Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, puisque les deux frères se concentrent sur l'ouverture prochaine d'une rhumerie à Rennes.