Fonsorbes, France

"Les déchets de nos fossés s'invitent pour Noël", indique l'écriteau installé près du sapin. L'association "Tri-bord" mène, en ce mois de décembre, une opération de sensibilisation à Fonsorbes (Haute-Garonne). Les bénévoles ont installé un sapin de vieilles canettes au milieu du rond-point des portes du Gers. Ces déchets ont été ramassés dans les fossés, au bord des routes de la commune.

Le sapin en canettes trône au milieu d'un rond point. © Radio France - Justine Dincher

450 vieilles canettes

Ce grand sapin, très coloré, est composé de 450 canettes de bière et de soda, ramassées depuis le mois de septembre dans la nature. Ces boîtes vides ont été empilées les unes sur les autres pour former ce sapin de trois mètres de hauteur. "Nous n'avons gardé que les belles canettes, celles qui n'étaient pas cabossées", explique Félicie De Laborderie, une des deux fondatrices de l'association. "Il est beau, mais ce n'est surtout pas une oeuvre d'art", précise Danièle Gélade, deuxième fondatrice.

ÉCOUTEZ | "Ces canettes sont moches, on est d'accord !", sourit Félicie De Laborderie. Copier

Danièle et Félicie organise des ramassages toutes les semaines. © Radio France - Justine Dincher

17 bénévoles

Le but de cette opération est de faire réfléchir. Lorsqu'elles ont créé "Tri-bord" au printemps 2017, Félicie et Danièle ne s'attendaient pas à ramasser autant de déchets dans les fossés de leur commune : "je ne m'attendais pas à trouver autant de déchets. Quand on est au fond des fossés, à deux, on peut ramasser 30 à 40 kg de déchets en deux heures. C'est impressionnant !" Mais Félicie et Danièle ne veulent pas donner de leçons, elles tiennent juste à informer. "On veut le voir par le côté positif. Si chacun commençait à ramasser devant sa maison, ce serait déjà bien !". En moins d'un an, leur association a réussi à rassembler 17 bénévoles qui se relaient chaque semaine, en fonction de leur disponibilité, pour participer à une séance de nettoyage de la nature.