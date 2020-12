Foot: 23 ans après son départ, Manchester n'oublie pas le marseillais Cantona

C'est à Manchester que l'OM joue son destin européen ce mercredi (Dès 21H00 sur France Bleu Provence) . Sur le terrain des blues de City. C'est à United, chez les Reds de la ville, qu'Eric Cantona a joué. Pendant cinq saisons. Et 23 ans après, la ville est nostalgique d'"Eric the king". Reportage.

Adrian travaille dans un hôtel au pied du stade d’Old Trafford. Son visage n'affiche pas 30 ans et il n’a donc pas vu jouer Cantona avec le maillot rouge (1992-1997). Mais il connait l’histoire de son club.

Un joueur spécial, une légende. Andrian, supporter de Manchester United

« Eric Cantona est une légende de Manchester United. Surtout pour ce qu’il a fait sur le terrain, pas forcément pour son coup de pied à un supporter de Crystal Palace nous explique-t-il, très fier de parler de l'histoire de United. Au-delà des supporters de Manchester United, tous les fans de foot en Angleterre respectent Cantona. Il était un joueur spécial. On a eu Steve Bruce, Georges Best, mais Cantona est une autre légende. »

Ses 81 buts en 180 matches, ce col relevé... Le marseillais est toujours "Eric The King", le roi, ici, in Manchester. Même 23 ans après… On s’en rend compte en filant, sous la pluie, dans la banlieue de la ville. Au fond d'une rue, à proximité d'une école, la maison en brique rouge de Pete Boyle.

Pete Boyle, grand fan d'Eric Cantona, chante encore à sa gloire aujourd'hui © Radio France - Bruno Blanzat

C’est un peu comme Waddle, qui était plus populaire chez vous à Marseille, qu’ici. Eric était encore plus adoré chez nous. Pete Boyle, supporter de Manchester United et fan absolu de Cantona

« Pour les gens qui ne connaissent pas le foot, il est forcément associé à ce coup de folie, ce coup de pied à un supporter, mais pour moi, il est surtout connu pour ses buts de légende raconte le quinquagénaire, fan absolu de Cantona, et qui, durant l'interview, utilise le plus souvent "Eric".Vous savez, aujourd'hui, les gens ne s’arrêtent pas forcément quand ils croisent un joueur de Manchester United dans la rue. Pour Eric, si. C’est un peu comme Waddle, qui était plus populaire chez vous à Marseille, qu’ici. Eric était encore plus adoré et aimé chez nous. »

Supporter de Manchester United et fan absolu d'Eric Cantona, Pete Boyle côtoie encore The King © Radio France - Bruno Blanzat

Pete Boyle est toujours en contact avec le natif de Marseille, qui a grandi dans le quartier des Caillols (12e). Au pied de son sapin de Noël, magnifiquement décoré, et déjà accompagné de plusieurs "box" (cadeaux), il nous montre sur son téléphone des photos où il pose à ses côtés. Avec fierté. « Mon fils a dix ans, et il le connait. Ce qui est fou avec Cantona, c’est que beaucoup ne l’ont pas vu jouer mais ils chantent ses chansons. C’est une légende."

"David Beckam est une superstar mais il n’a pas de chanson à lui. Eric, lui, a un album. Et aujourd’hui, les gens me disent que le foot leur manque en raison du Covid. Mais nous, ce qui nous manque c’est de chanter pour Cantona."

Dont ce chant, "on boit, on boit, un coup, un coup, pour Eric le roi, le roi, le roi..." créé par Pete Boyle, qu’il nous reprend, pull rouge de Noël à l’effigie du King et mug en hommage à "Canto" dans la main, devant un portait de son idole...

