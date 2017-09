Foot, danse et disco place Stanislas à Nancy

Un match de football un peu particulier a été joué ce mercredi 20 septembre, place Stanislas à Nancy. Un match chorégraphié par les 25 danseurs du Ballet de Lorraine sur fond de musique disco. Devant un public surpris et amusé !

Un "objet dansant non identifié" : voilà comment le Ballet de Lorraine - Centre chorégraphique national évoque Discofoot. Football, danse et musique disco : la performance a déjà été présentée l'an dernier à l'occasion de l'Euro de football. Cette fois, c'est pour les besoins du tournage d'une chaîne de télévision suédoise que les 25 danseurs professionnels de la compagnie se sont produits ce mercredi place Stanislas à Nancy.

Oui, un ballon de football - boule à facettes ! © Radio France - Isabelle Baudriller

Shorts dorés, équipe bleue contre équipe rose, pelouse synthétique vert pomme, ballon-boule à facettes. Un match de football agrémenté d'arabesques, d'entrechats et grands écarts. Mélange détonnant et séduisant pour le public.

C'est amusant de voir des danseurs et des danseuses jouer au foot en faisant des portés. C'est super. C'est surprenant. Très original. Ce serait rigolo de voir des vrais joueurs de foot faire des pas de danse !" - quelques réactions du public

Le public s'est rapidement regroupé, intrigué par cette performance © Radio France - Isabelle Baudriller

Le public s'amuse, les danseurs aussi. De même que le directeur du Ballet de Lorraine Petter Jacobsson qui tient à ce que la danse sorte de ses murs. "Quand on parle de danse, il y a déjà un public fidèle. Trouver un nouveau public, ce n'est pas évident et là, il faut être assez généreux et se mettre dans une position où quelqu'un peut juste croiser la danse, avec une forme différente. C'est un pas peut-être pour découvrir la danse. Pour nous, c'est aussi pousser les frontières : le foot est un sport très macho. Que se passe-t-il quand on le mélange avec la danse et le disco ?"

Discofoot, match décalé, sera rejoué ce jeudi 21 septembre à partir de 16h30 sur la place Stanislas à Nancy.