Avec les Ultras Brestois, un tournoi de foot en ligne pour soutenir les Ehpad

Faire un FIFA sur sa PS4 ou sa Xbox pour faire oeuvre de solidarité : c'est possible avec les Ultras du Stade Brestois. Un tournoi de foot en ligne est organisé afin de récolter des dons pour les Ehpad du 25 avril au 2 mai.

Si vous êtes confinés avec une console de jeux Xbox ou PS4 sous la main, vous pouvez désormais soutenir financièrement les Ehpad en jouant à FIFA ! L'association des Ultras Brestois lance un tournoi de foot en ligne solidaire, dont les bénéfices vont être reversés aux maisons de retraite de Brest.

Des frais d'inscription reversés aux Ehpad

Le tournoi FIFA 2020 va s'organiser via la plateforme HelloAsso à partir de ce samedi. Pour y participer, chaque joueur devra s'acquitter de 10 euros de frais d'inscription (cliquez sur "faire un don" puis "inscription seule" ou "inscription+ don") : la somme sera intégralement versée aux Ehpad de la ville de Brest, en concertation avec le service aux solidarités de la mairie.

Vous pouvez aussi faire des dons de montants supplémentaires (cliquez sur "inscription seule" puis "je donne ce que je souhaite"), voire même donner de l'argent sans participer à la compétition (cliquez sur "faire un don" puis "je donne ce que je souhaite").

Les inscriptions sont possibles jusqu'à samedi 25 avril midi. Plus de 1.000 euros ont déjà été récoltés en moins de 24 heures.

Une semaine de compétition

Les matches de poule vont démarrer le samedi 25 avril à 17 heures et s'étaler jusqu'à mardi prochain. Phase éliminatoire du 29 avril au 1er mai. Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale auront lieu le samedi 2 mai. Il sera toujours possible de faire des dons pendant le tournoi. Plusieurs lots sont à gagner pour les participants.

Les supporters ne sont pas oubliés. Vous pourrez suivre des matchs en live et avec les commentaires sur vos consoles ou sur internet via la plateforme Twitch, ainsi que sur les réseaux sociaux des Ultras Brestois (Facebook , Twitter ou Instagram).