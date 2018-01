Hazebrouck, France

La fameuse magie de la Coupe de France de football va-t-elle de nouveau opérer ce samedi ? En 32e de finale, le petit poucet Hazebrouck accueille Caen. Le SCH évolue en Régionale 1, tandis que le Stade Malherbe est 12e de la Ligue 1. Sur le papier, la qualification semble impossible.

Mais aux tours précédents, les Flamands a déjà prouvé qu'ils étaient capables de surprendre : en éliminant une Ligue 2, Quevilly-Rouen au 7e tour, 2-1, et en surclassant au 8e tour une équipe de National 2, Beauvais, 3-0.

Un rap pour Romaric Poix

Lors du 7e tour, le but de la victoire a été marqué par Romaric Poix, à la 82e minute, dès son entrée sur le terrain. Il est donc devenu le héros de cette coupe de France, et l'un de ses amis d'enfance de Merville, Jimmy Dissaux, a décidé de lui rendre hommage. Il a créé une page Facebook, et il a composé la chanson "1,2,3, Ti Poix". Ti Poix, le surnom de Romaric Poix chez lui, à Merville.

Il est resté bouche bée

Jimmy Dissaux - de son nom d'artiste Lamèche- raconte : "je l'ai appelé, en lui disant que j'avais quelque chose à lui faire écouter. J'ai mis l'instru en route, j'ai ouvert mon petit carnet jaune, et j'ai commencé à chanter. Il est resté bouche bée et il m'a dit : j'en ai des frissons !".

Buzz sur internet

En quelques jours, la chanson est vue par plus de 7000 personnes : "à la base, j'ai fait ça pour lui, pour lui donner de la force, et pour le remercier de ce but énorme contre Quevilly, qui nous a fait vibrer, rêver ! Ca a pris de l'ampleur, je ne m'attendais pas à ça", reconnaît Jimmy. Il est bien conscient qu'il est rare qu'un joueur, surtout amateur, ait SA chanson : "mais la coupe de France, ça arrive une fois dans ta vie, alors pourquoi pas avoir une chanson !"

Le rap devrait être diffusé avant le coup d'envoi, ce samedi au stade Damette, et, pourquoi pas, devenir l'hymne du SC Hazebrouck ! En tout cas, peut-être celui de la victoire, Jimmy espère un "2-1, avec une grosse reprise de volée des 35 mètres de Romaric Poix !"

Rencontre avec Jimmy Dissaux, l'auteur de "1,2,3, Ti Poix" Copier

Quatre autres clubs du Nord-Pas-de-Calais en lice pour ces 32ème de finale

A 15h ce samedi, le Losc (L1) se déplace au Mans (N2). Dimanche, Valenciennes (L2) se rend à Marseille (L1). La rencontre débute à 14h15, elle est à suivre sur France Bleu Nord. Dunkerque (National) accueille Metz (L1) à 17h30. Lundi, derby du Pas-de-Calais : Lens (L2) reçoit Boulogne sur mer (National).