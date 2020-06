Foot : le blason du RC Lens reconstitué en pots de Danette

C'est un fan du club sang et or qui a repéré cette disposition originale de pots de Danette au rayon frais d'un hypermarché d'Arras.

On s'amuse avec les pots de Danette à l'hypermarché Auchan d'Arras ! Un supporter du club sang et or a reconnu le blason de son équipe favorite en faisant ses courses.

Ce n'est sans doute pas un hasard quand on sait qu'Auchan est le principal sponsor maillot du RC Lens. Une initiative qui a beaucoup amusé sur les réseaux sociaux :

En janvier, c'est un hypermarché Leclerc qui avait reconstitué le logo du FC Nantes avec la célèbre crème dessert.