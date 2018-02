Chambéry, France

Soirée en tête-à-tête ou soirée au bar ? Si vous êtes fan de foot et que vous êtes en couple, la question va forcément se poser. Surtout si votre moitié est moyennement branchée ballon rond. Ce mercredi 14 février, le Paris-Saint-Germain affronte le Real Madrid, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Manque de chance, c'est aussi le jour de la fête des amoureux. "Je ne sais pas si je vais regarder, c'est peut-être délicat", sourit Frédéric, un peu gêné, croisé dans les rues de Chambéry au côté de sa femme.

"On peut faire les deux, non ?"

Michael et Aude se promène. Quand on aborde la question, on sent que le sujet est sensible. "Ouaaaaf, souffle Michael. Foot ou Saint-Valentin, on peut faire les deux, non ?" Sourire un peu crispé de Aude : "Je ne vais rien dire du tout". "Non mais je ne vais pas regarder la télé, rectifie le jeune homme. Je suivrai le match sur mon téléphone. Ça vibre juste, il y a le score, c'est comme un message." "Je vais m'énerver", rigole Aude.

Soirée foot ou soirée en tête-à-tête ? Copier

Anthony et Anaïs sont ensemble depuis un an et un mois. Dans le couple, c'est Anaïs qui aime le foot. Et elle, pour le coup, fera l'impasse sur le match : "Je serai avec mon amoureux", sourit-elle. "Ça prouve qu'elle m'aime", répond Anthony. Pour la peine, le jeune homme est prêt à laisser sa petite amie regarder le score, "si elle veut".

"Je serai au théâtre"

Chez Alexis et Typhaine, là, pas de débat : les deux tourtereaux sont sur la même longueur d'onde. "La Saint-Valentin c'est une fête commerciale !", tranche Alexis. "On va passer la soirée ensemble, on va regarder le foot", ajoute Typhaine, qui n'est pas contre un bon match de temps en temps.

Finalement, Frédéric, lui, est sauvé par l'emploi du temps de sa femme : "Je ne serai pas là, je serai au théâtre", explique Elodie. Soulagement de son mari : "Donc je pense que je vais regarder le match, une fois que les enfants seront couchés."