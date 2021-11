Football : à QRM, une collecte de jouets pour les enfants sans Noël

Le club de football se joint pour la première fois à l'opération des hottes de l'amitié, mise en place par la Grande Récré de Saint-Sever depuis plus de 20 ans. En échange de jouets, le club propose, pour un euro symbolique, de repartir avec une place pour la rencontre entre QRM et Nancy, vendredi.

Des jeux de société, des livres ou encore des poupées qui ne lui servent plus, Jean Philippe a décidé de faire le tri. Son fils est licencié du Quevilly Rouen Métropole Football et il a profité d'un de ses entrainements pour venir déposer des jouets. Le club de foot organise, jusqu'à vendredi, une collecte de jouets dans le cadre des "hottes de l'amitié". L'opération, menée par le magasin la Grande Récré de Saint Sever, existe depuis plus de 20 ans mais c'est la première fois que le club y participe. Les jouets récoltés seront donnés au magasin qui s'occupera de les redistribuer à des associations normandes.

"On avait des jouets en très bon état qu'on souhaitait donner plutôt que de les vendre, explique Jean-Philippe, qui a déposé une petite dizaine de jouets. On a deux enfants à la maison donc on accumule au fil des années donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous on se débarrassait et on faisait des heureux de l'autre côté."

"Moi je trouve que c'est bien pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des jouets. Comme ça ils pourront avoir le même plaisir que quand nous on les a eu", salue Raphaël, le fils de Jean-Philippe.

Sensibiliser à la solidarité

"C'est une très bonne nouvelle, se réjouit de son côté Florence Dumesnil, la directrice du magasin la Grande Récré de Saint-Sever. Ces jouets vont être reversés à des associations qui en ont vraiment l'utilité. Plus il y a de jouets plus on va pouvoir donner à différentes associations donc c'est une très bonne chose. On touche encore plus de personnes donc beaucoup plus d'enfants vont avoir un cadeau cette année."

En échange de jouets, le club de football propose, pour un euro symbolique, de repartir avec une place pour la rencontre entre QRM et Nancy, ce vendredi. Faire des heureux mais aussi sensibiliser les jeunes footballeurs à la solidarité, c'est l'objectif de Clément Lefevre qui est en charge des actions citoyennes et sportive au QRM : "Quand vous assistez à l'entrainement, il va y avoir très peu de footballeurs qui vont devenir professionnel, reconnaît Clément Lefebvre. Moi ce que je veux faire avec le club c'est que, si ils ne deviennent pas footballeurs, ils deviennent au moins de bons citoyens."

Les jouets récoltés par le club seront remis, ce vendredi, à la fin rencontre entre le QRM et Nancy.